Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Польща змінила умови допомоги українським біженцям

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Польща змінила умови допомоги українським біженцям
Президент Польщі підписав зміни до закону щодо допомоги біженцям
фото із відкритих джерел

Строк легального перебування українських біженців від війни в Польщі продовжується з 30 червня 2024 року до 30 вересня 2025 року

Польський президент Анджей Дуда підписав поправку до закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на її території, яка продовжує термін легального перебування українців у Польщі. Про це повідомила пресслужба канцелярії президента Польщі.

Згідно з поправкою, термін легального перебування українських біженців від війни в Польщі продовжується з 30 червня 2024 року до 30 вересня 2025 року. Це дозволить українцям і далі отримувати доступ до медичних послуг, сімейних та соціальних виплат.

Підписана поправка передбачає виплату громадянам України допомоги на виховання та допомоги «Добрий старт» в залежності від того, чи вчиться дитина в польському закладі освіти, та визначає максимальний 36-місячний період, протягом якого українські учні можуть брати участь у додаткових безкоштовних заняттях з польської мови.

рім того, новий польський закон передбачає, що для отримання номера PESEL українець зобов’язаний пред'явити дійсний проїзний документ, а заявку на PESEL зі статусом UKR треба буде подавати «негайно після прибуття» до Польщі.

Поправка також передбачає, що з 1 липня фінансування підтримки для громадян Польщі, які прийняли біженців з України, які перебувають в особливо складній ситуації, буде можливим лише на підставі договору з місцевою владою.

Закон також передбачає припинення пільг, пов'язаних із компенсацією витрат на проживання та харчування біженців, понесених приватними орендодавцями, з 1 липня. Додатково передбачається запровадити конкретні підстави для анулювання дозволу на тимчасове проживання громадян України.

Проєкт поправок до закону був розроблений Міністерством внутрішніх справ і адміністрації Польщі, у травні його ухвалив польський парламент.

Читайте також: Польща пояснила, які біженці з України не отримають допомогу
Теги: Польща закон Анджей Дуда фінансування президент харчування біженці парламент дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує обмежувати споживання таких жирів на рівні не більше 10% від вашого щоденного енергетичного раціону
Полюбляєте додавати оливкову олію до салатів? Що варто знати про хороші і погані жири здоров'я
19 травня, 10:00
Ірландія ухвалила нове рішення щодо виплат біженцям
Ірландія урізає гроші для біженців з України: хто точно не отримає виплат
29 травня, 16:24
За ухилення від мобілізації під час війни громадянам загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі
Штрафами все не закінчиться. Депутатка назвала найсуворіше покарання для ухилянтів
15 травня, 11:00
Польща дедалі активніше зіштовхується з провокаціями та диверсіями збоку РФ та Білорусі
Польща створює буферну зону на кордоні з Білоруссю
10 червня, 19:49
Негода у Польщі
Вулиці перетворилися на крижані річки: Польщею пронісся буревій з градом (фото, відео)
21 травня, 16:53
Ані Байден, ані віце-президентка Камала Гарріс, саміт не відвідають
Байден пропустить саміт миру у Швейцарії – Bloomberg
24 травня, 02:23
У польському МВС вважають, що такі заходи гарантують безпеку польських прикордонників
Польща планує закрити доступ до прикордонної зони з Білоруссю
30 травня, 06:59
Після вердикту Трампу Білий дім заявив що поважає закон
Обвинувальний вердикт для Трампа: Білий дім лаконічно відреагував
31 травня, 15:37
Останні політичні події у Франції відбились на ситуації у партії Макрона
Виборча авантюра Макрона викликає хаос і гнів у його партії – Bloomberg
Сьогодні, 10:52

Соціум

Польща змінила умови допомоги українським біженцям
Польща змінила умови допомоги українським біженцям
Австрія позбавила акредитації двох російських кореспондентів
Австрія позбавила акредитації двох російських кореспондентів
Як карати тих, хто перешкоджає роботі військкоматів? Росія показала страшний «приклад»
Як карати тих, хто перешкоджає роботі військкоматів? Росія показала страшний «приклад»
У Німеччині понад тиждень тривають пошуки зниклої доньки військового ЗСУ: що відомо
У Німеччині понад тиждень тривають пошуки зниклої доньки військового ЗСУ: що відомо
У Європі зростає вартість оренди житла. Де жити найдорожче
У Європі зростає вартість оренди житла. Де жити найдорожче
Європейська шлюбна статистика. На якому місці українки (інфографіка)
Європейська шлюбна статистика. На якому місці українки (інфографіка)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Витік даних із НАБУ. Слідство арештувало майно дітей ексчиновника і детектива
8840
У Києві прогриміли вибухи (оновлено)
5879
Куратор «Великого будівництва», проти якого ведеться розслідування, безперешкодно їздить за кордон під час війни (документи)
5332
У Московському патріархаті не залишилося сліду православ'я – архієпископ Гельсінський
5325
Покинутий бус та перерізана огорожа. На Закарпатті 18 людей втекли до Угорщини
4734
Українці масово повертатимуться додому з-за закордону: Зеленський назвав умову

Новини

Сталева ластівка. Штучний інтелект згенерував логотип Сил безпілотних операцій
Вчора, 21:14
Командувач сил безпілотних систем: У нас не буде «єдиного шахеда» – і це добре
Вчора, 19:33
Офіс генпрокурора розказав, як бореться з тіньовим експортом зерна
Вчора, 16:14
Прессекретар Шольца заявив, що в Німеччині не буде позачергових виборів
10 червня, 18:12
СБУ затримала агента ФСБ: збирав дані про військові виші Одеси та Житомира
10 червня, 16:04
Міноборони запроваджує пряме контрактування зі світовими виробниками зброї
10 червня, 13:43

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua