Відносини Грузії з Євросоюзом переживають найважчий період – посол

За словами посла ЄС, ухвалення закону про іноагентів «безсумнівно негативно вплинуло на перспективи прогресу Грузії»

«Ухвалення закону про іноагентів заморозило європейську інтеграцію Грузії»

Посол Євросоюзу в Грузії Павло Герчинський заявив, що вступ Грузії до Євросоюзу практично заморожено. Причиною цьому стало ухвалення закону «Про прозорість іноземного впливу», який заморозив європейську інтеграцію для Тбілісі. Про це пише «Эхо Кавказа».

Посол заявив, що інтеграція до ЄС вимагає одностайності й у країні «вже чули публічну заяву низки лідерів про те, що вони будуть проти початку переговорів про приєднання Грузії до ЄС».

Герчинський наголосив, що ухвалення закону про іноагентів «безсумнівно негативно вплинуло на перспективи прогресу Грузії».

«Ухвалення цього закону заморозило європейську інтеграцію Грузії», – акцентував він.

Посол додав, що це відбувається на тлі початку переговорів про вступ України та Молдови, і це «неймовірно боляче бачити», коли ЄС просувається з Україною та Молдовою, а з Грузією справа фактично зупинена.

ЄС неодноразово повідомляв, що закон «Про прозорість іноземного впливу» матиме несприятливий ефект на європейські прагнення Грузії.

Наступного тижня ЄС обговорить результати змін: спочатку на рівні міністрів закордонних справ, а через кілька днів – на рівні лідерів. Президенти і прем'єр-міністри обговорять і вирішать, що робитиме ЄС у відповідь на події в Грузії.

Нагадаємо, закон «Про прозорість іноземного впливу» підписав спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі, обійшовши таким чином вето президентки Саломе Зурабішвілі.

Раніше прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що ніхто не дочекається майдану у Грузії такого, як був в Україні. При цьому він цинічно згадав про наслідки протестів для України, які, мовляв, розвалили економіку країни.