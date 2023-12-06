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Єрмак провів розмову з главою МЗС Угорщини перед самітом ЄС

Діана Гасюк
glavcom.ua
Єрмак провів розмову з главою МЗС Угорщини перед самітом ЄС
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак
фото з відкритих джерел

Єрмак та Сіярто обговорили прогрес України на шляху європейської інтеграції

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто перед самітом, на якому лідери країн ЄС обговорюватимуть вступні переговори з Україною. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Єрмак повідомив, що президент України Володимир Зеленський доручив йому провести розмову з міністром Угорщини.

Керівник Офісу Президента України та очільник зовнішньополітичного відомства Угорщини обговорили прогрес нашої країни на шляху європейської інтеграції.

«Упродовж найближчих днів Верховна Рада України планує ухвалити низку важливих євроінтеграційних законопроєктів. Ми повністю виконаємо наші зобов’язання», – наголосив Андрій Єрмак.

У цьому контексті Єрмак зазначив, що Україна розраховує на позитивне рішення грудневого засідання Європейської ради, яке відбудеться 14–15 грудня, щодо початку переговорів з Україною про членство в ЄС.

Учасники розмови також обговорили можливість зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем’єра Угорщини Віктора Орбана. Вони домовилися працювати над датою зустрічі.

Раніше повідомлялося, що більшість країн Європейського союзу виступає за початок офіційних переговорів про вступ України до блоку, хоча існує опозиція з боку Угорщини.

Також Європейська комісія дала чітко зрозуміти, що Україна рухається до відкриття переговорів про членство у Євросоюзі. 

Водночас Угорщина готується накласти вето на перспективу вступу України до Європейського союзу на саміті у грудні. На ньому лідери ЄС мають ратифікувати позитивну рекомендацію Єврокомісії щодо початку переговорів про приєднання країни до блоку. 

Теги: переговори Андрій Єрмак опозиція президент Україна Володимир Зеленський Угорщина Верховна Рада

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