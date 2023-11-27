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У Чехії розпочався найбільший за всю історію страйк

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Чехії розпочався найбільший за всю історію страйк
У Празі розпочинається протест профспілок
фото ілюстративне

 Соціальна політика влади викликала хвилю обурення у чеському суспільстві, і люди вийшли на протест

Профспілки Чехії сьогодні, 27 листопада, проводять страйк, який, за словами голови Чесько-Моравської конфедерації профспілок Йозефа Стршедули, стане наймасштабнішим в історії країни. За його словами, акція охопить сотні підприємств та фірм за участю близько мільйона працівників, а також персонал 70% початкових та середніх шкіл. Про це пише Ct24.

Основне обурення профспілок викликав нещодавно прийнятий парламентом і підписаний президентом пакет заходів щодо покращення державних фінансів, що включає скорочення державної допомоги, скасування податкових пільг, підвищення ПДВ на деякі товари та послуги, а також зміни у системі виплати пенсій та інші серйозні кроки. Профспілки та опозиція вважають, що ці реформи призведуть до зростання інфляції, негативно позначаться на економіці та погіршать рівень життя громадян.

У багатьох компаніях чи офісах робота зупиняється десь на годину чи дві. Профспілки поки не розголошують кількість страйкарів. Голова найбільшої профспілки KOVO Роман Дюрчо підрахував, що на промислових підприємствах може працювати до мільйона працівників. Невдоволені профспілки з інших частин країни вже прямують до Праги, щоб приєднатися до маршу протесту та демонстрації. Організатори повідомили в муніципалітет про кілька тисяч учасників.

«Судячи з наявної у нас інформації, запланований на 27 листопада страйк стане найбільшою акцією протесту, яка будь-коли проходила в Чехії. У ній мають намір взяти участь близько мільйона працівників підприємств та фірм, а також 70% персоналу початкових та середніх шкіл. Мета страйку – змусити уряд республіки замислитися над тим, що відбувається в суспільстві. Якщо вони (міністри, – «Главком») думають, що від такої акції можна відмахнутися, не помітити її, то в такому разі настрій у суспільстві може стати ще гіршим», – заявив Йозеф Стршедула.

Як пише Ct24, прем'єр-міністр ПетроФіала назвав страйк невиправданим. Він послався на зростання витрат на освіту та гарантовану зарплату вчителям у розмірі 130% від середньої зарплати. За словами Фіали, профспілки продовжують конфронтаційну політику та діють безвідповідально.

До слова, у Чехії близько двох мільйонів людей мешкають на межі бідності. Про це йдеться в доповіді про стан бідності, представленій Європейською мережею боротьби з бідністю та соціальною ізоляцією (EAPN CR). Доповідь складено на основі загальнодоступних джерел та опитувань. Наголошується, що наразі в Чехії налічується 660 тис. осіб, які перебувають у процесі стягнення в рамках виконавчого провадження, а загалом у країні налічується чотири мільйони таких справ. При цьому близько 1,27 млн ​​осіб у країні ризикують втратити своє житло.

Раніше стало відомо, що рівень безробіття в Чехії знизився на одну десяту відсоткового пункту порівняно з вереснем і повернувся до позначки 3,5%. Згідно з даними, опублікованими Чеським бюро праці, в країні поменшало безробітних і менше вакансій. Аналітики були відверто здивовані зниженням рівня безробіття з огляду на спад економіки Чехії. Однак, на їхню думку, найближчими місяцями рівень безробіття може зрости, якщо рецесія продовжиться, а підприємства зіткнуться зі зростанням витрат через очікувані ціни на енергоносії.

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Теги: міністр акція Чехія політика безробіття президент опозиція страйк робота

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