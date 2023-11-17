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Пентагон закликав Конгрес якнайшвидше ухвалити пакет допомоги Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Пентагон закликав Конгрес якнайшвидше ухвалити пакет допомоги Україні
Заступниця речника міністерства оборони США Сабріна Сінгх
фото: AP

Міноборони США закликає Конгрес ухвалити запит на додаткове фінансування

Для національної безпеки США важливо, аби Конгрес якомога скоріше ухвалив запит президента про додаткове фінансування, що містить допомогу Україні й Ізраїлю. Про це заявила на брифінгу заступниця речника міністерства оборони США Сабріна Сінгх, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми закликаємо Конгрес ухвалити наш запит на додаткове фінансування, який дозволить продовжувати підтримувати Україну й Ізраїль, виділити рятівну гуманітарну допомогу по всьому світу та зробити важливі інвестиції в Індо-Тихоокеанський регіон», – сказала представниця Пентагону.

Сінгх зазначила, що додаткове фінансування стане інвестицією у військово-промислову сферу США. Воно також дозволить поповнити запаси озброєнь Пентагону, які були виділені раніше у вигляді зовнішньої допомоги. За словами представниці Пентагону, запит на додатковий бюджет забезпечуватиме потреби національної безпеки Америки.

Сабріна Сінгх додала, що міноборони США наразі має всього $4,9 млрд для використання у вигляді пакетів PDA (виділень за президентськими повноваженнями). Крім того, лишилося близько $1,1 для поповнення власних запасів Пентагону.

За словами Сінгх, для підтримки України знадобиться набагато більше, саме тому адміністрація США подала запит до Конгресу.

«Ми знаємо, що Україна продовжує докладати зусиль, веде контрнаступ, їй потрібна постійна підтримка на регулярній основі. Тож ми знаємо, що потрібно й надалі задовольняти їхні потреби», – зазначила представниця оборонного відомства США.

Це питання буде обов’язково обговорюватися на наступному засіданні Контактної групі з питань оборони України. Дату й плани зустрічі у форматі «Рамштайн» Пентагон офіційно оголосить упродовж наступних днів.

Нагадаємо, Сполучені Штати продовжать посилювати стійкість енергетичної системи України та планують виділити на це ще близько $500 млн. 

Раніше повідомлялося, що палата представників США планує розглянути запит президента Джо Байдена про фінансову допомогу Україні після Дня Подяки, який цього року відзначають 23 листопада.  

Теги: Пентагон Україна фінансування Міноборони бюджет США

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