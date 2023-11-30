Влада Киргизстану змінює прапор країни, щоби він більше не асоціювався з бідністю
Деякі депутати та мешканці країни виступають проти змін
Парламент Киргизстану схвалив законопроєкт щодо зміни державного прапору. Автори документа переконані – не дивлячись на те, що зміни незначні, вони є важливими, пише ВВС.
Зазначається, що ініціаторами законопроекту виступають спікер парламенту Нурланбек Шакієв та депутат Улан Прімов. Вони пропонують змінити форму променів сонця на прапорі Киргизстану, щоб його «не плутали з соняшником». Вони хочуть поміняти форму променів з хвилеподібних на прямі, а також додати один прут в тундук – символ киргизького житла, який на прапорі зображений в центрі сонця.
За словами Шакієва, тундук має бути змінений, бо чотири лозини в тундуку були на юртах багатих киргизів, а три – у бідняків. Президент країни Садір Жапаров підтримав ініціативу депутатів і висловив переконання, що з новим державним прапором Киргизстан «буде розвиненою і самостійною країною, подібно до променів сонця на прапорі».
Деякі депутати виступили проти внесення змін до державного прапора. Наприклад, депутат Ерулан Кокулов вважає, що питання зміни прапора має вирішуватись на референдумі, а його колега Дастан Бекешев сказав, що прапор не здатний «заважати розвиватися країні». Бекешев переконаний, що «зміна державного прапора – це поштовх до переписування історії».
Багато мешканців країни виступають проти ініціативи депутатів парламенту. У соцмережах навіть запустили флешмоб #неменяйтепрапор.
Нагадаємо, Washington Post повідомив, що Москва шукає партнерів, готових допомогти їй обійти заборони на постачання китайських безпілотників та німецької електроніки. Одна із країн, яка найбільш активно допомагає агресору, – це Киргизстан.
Згодом до Міністерства закордонних справ України з метою отримання пояснень був викликаний посол Киргизької Республіки в Україні Ідріс Кадиркулов після повідомлень про те, що Киргизстан допомагає Росії обходити санкції.
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