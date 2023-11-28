Рада ЄС схвалила додаткове фінансування для навчання українських військових

Фінансування буде збільшено на 194 млн євро, і загалом становитиме 255 млн євро

Рада Європейського союзу сьогодні, 2 листопада, ухвалила рішення надати додаткове фінансування для навчання військовослужбовців Збройних сил України. Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

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Зазначається, що такі тренування бійців ЗСУ проводяться у рамках Місії військової допомоги Євросоюзу на підтримку України (EUMAM Ukraine).

Фінансування буде збільшено на 194 млн євро, і загалом становитиме 255 млн євро.

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«Метою сьогоднішнього рішення є продовження підтримки EUMAM у нарощуванні потенціалу Збройних Сил України, виходячи з потреб України та беручи до уваги зростаючий обсяг та складність навчальної програми», – йдеться у заяві Ради ЄС.

Також зазначається, що ця підтримка продовжить сприяти широкомасштабній підготовці особового складу ЗСУ та дозволить державам-членам ЄС надати необхідне навчальне обладнання та матеріали.

Раніше ЗСУ розповіли, які зарплати військові отримують на навчанні та фронті.