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Як мешканці Ізраїлю ставляться до Нетаньягу та цілей війни: несподівані результати опитування

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Як мешканці Ізраїлю ставляться до Нетаньягу та цілей війни: несподівані результати опитування
Ізраїльтяни вірять у перемогу над ХАМАСом
Колаж: ulysmedia.kz

Ізраїльтяни вірять своїй армії, але не довіряють Нетаньягу 

Нове опитування Тель-Авівського університету дає уявлення про те, як ізраїльтяни ставляться до війни в регіоні та власному уряду. Про це пише BBC.

У дослідженні «Індекс світу», проведеному ізраїльською компанією iPanel, взяли участь 609 ізраїльтян, які репрезентують позицію всього дорослого населення єврейської держави.

Під час опитування, яке проводилося через два з половиною тижні після нападу бойовиків ХАМАСу (7 жовтня) та напередодні початку наземної операції Ізраїлю в Газі (27 жовтня), респонденти дали високу оцінку діяльності Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), але вкрай низько оцінили уряд та дії прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу. Враховуючи, що лише 39% прихильників уряду дали йому хорошу або дуже хорошу оцінку (серед опозиціонерів цей показник становить 5%), відсутність довіри ізраїльтян явно впадає у вічі, зазначає британська служба новин.

Респонденти також висловили невпевненість щодо цілей ізраїльського уряду в секторі Газа: 58% опитаних заявили, що вони їм не зрозумілі.

Однак із заявленими пріоритетами Нетаньягу справи кращі. Велика кількількість, а саме 63% опитаних ізраїльтян сподіваються  на перемогу над ХАМАСом і вірять, що його ліквідація у палестинському анклаві є найважливішою метою. Тільки 33% відповіли, що звільнення заручників, захоплених бойовиками 7 жовтня, важливіше.

До слова, лідер бойовиків угруповання ХАМАС Яхья Сінвар оточений в бункері у Секторі Гази. Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Він підтвердив, що сили ЦАХАЛу перебувають у центрі міста Гази. Також він додав, що лідер ХАМАСу в Секторі Гази Ях'я Сінвар оточений у бункері.

Раніше стало відомо, що Україна почала евакуацію своїх громадян із Сектору Гази. Такий процес триватиме кілька днів. Про це заявив посол України в Єгипті Микола Нагорний у коментарі «Радіо Свобода».

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Теги: Україна ХАМАС населення звільнення Ізраїль Беньямін Нетаньягу армія

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