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ЄС готує пакет військової допомоги для України на суму €20 млрд – Bloomberg

Іванна Гончар
glavcom.ua
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ЄС готує пакет військової допомоги для України на суму €20 млрд – Bloomberg
Пакет міститиме від артилерійських припасів до БпЛА
фото: atlanticcouncil.org

Зазначено, що до чергового пакету увійдуть артилерійські боєприпасів, засоби ППО, високоточні ракети, БпЛА та інше озброєння

Європейський Союз готує пакет близько €20 мільярдів додаткової військової підтримки для України. Пакет готується на тлі останньої критики президента США Дональда Трампа щодо україни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Bloomberg повідомляє це з посиланням на джерела, які стверджують, що блок намагається отримати допомогу Києву всупереч прагненню президента Дональда Трампа досягти швидкого мирного врегулювання з Росією.

Ініціатива буде спрямована на постачання артилерійських боєприпасів, ППО, високоточних ракет, БпЛА, іншого озброєння та на посилення українських військових бригад.

«Блок прагне погодити принципову ініціативу, яка відкрита для внесків у натуральній та готівковій формі від держав-членів і союзників-однодумців, на зустрічі міністрів закордонних справ наступного тижня, згідно з планами людей, які говорили на умовах анонімності», – йдеться у повідомленні.

Після цього лідери ЄС мають узгодити цінник і підписати пакет.

Ці часові рамки можуть зміститися, оскільки Угорщина заявила, що виступатиме проти будь-якої нової військової допомоги Україні, а Німеччина переживатиме результати своїх виборів.

Раніше у повідомленні Politico йшлось, що Європейський Союз планує передати Україні пакет військової допомоги щонайменше на 6 млрд євро, аби зміцнити стратегічну позицію Києва перед початком можливих перемовин із Російською Федерацією. 

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Теги: військова техніка озброєння Європейський союз військова допомога

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