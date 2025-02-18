Євросоюз готує пакет військової допомоги Україні на щонайменше 6 млрд євро – Politico

За даними Politico, новий пакет міститиме «усе»: від артилерійських снарядів до засобів ППО

Європейський Союз планує передати Україні пакет військової допомоги щонайменше на 6 млрд євро, аби зміцнити стратегічну позицію Києва перед початком можливих перемовин із Російською Федерацією. Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що новий пакет включатиме величезну кількість озброєння і стане одним із найбільших пакетів військової допомоги ЄС з моменту повномасштабного вторгнення Росії. Його вміст, ймовірно, буде оприлюднено напередодні візиту делегації Єврокомісії до Києва 24 лютого. Politico пише, що до нового пакета військової допомоги ввійдуть від 1,5 млн артилерійських снарядів до систем протиповітряної оборони.

Двоє дипломатів сказали Politico, що 6 млрд євро є відправною точкою, яка може зрости до 10 млрд євро або більше. Країни перевірять свої запаси та з'ясують, що вони можуть надіслати в Україну.

Країни зможуть внести військовий комплект або готівку. Їхній фінансовий внесок буде пропорційним їхньому валовому національному доходу, сказав один із дипломатів.

Журналісти наголошують, що великий пакет військової допомоги стане відчутним проявом рішучості ЄС підтримати Україну після того, як екстрена зустріч лідерів у Парижі не принесла конкретних рішень.

Як повідомлялося, посли країн Європейського союзу в Брюсселі обговорять надання Україні «найближчим часом» у 2025 році додаткової військової допомоги на суму п'ять мільярдів євро.

Раніше Федеральний уряд Німеччини оголосив про передачу Україні чергового пакета військової допомоги.

До слова, Федеральна рада Швейцарії затвердила програму підтримки України на 2025-2028 роки, яка стане частиною довгострокового 12-річного плану допомоги. На перший етап відбудови та реформ із бюджету міжнародної співпраці виділять 1,5 млрд швейцарських франків (приблизно €1,6 млрд).