У Європі знайшли спосіб прискорити вступ України до ЄС

Politico: ЄС відкриє два переговорні «кластери» для прийняття України

Європейський союз має намір відкрити два переговорні «кластери» і тим самим прискорити процес прийняття України до євроспільноти. Про це заявила єврокомісар з питань розширення Марта Кос у рамках пресконференції в Брюсселі. Також, як пише видання Politico, це розширення може стати найбільшим розширенням блоку за останні 20 років.

«З технічного погляду ми можемо бути готові відкрити два «кластери» для України у першій половині року», – зазначила Кос.

Раніше шведський міністр з питань об'єднання Єссіка Русенкранц заявив, що Євросоюзу потрібно до березня цього року розпочати обговорювати перший етап переговорного процесу щодо вступу України до ЄС. Вона зазначила, що Київ прискорив реформи, тому Євросоюзу необхідно «використовувати цей імпульс» та розпочати перший тематичний блок переговорів.

Раніше міністри закордонних справ ЄС погодилися продовжити санкції проти Російської Федерації. Обмеження діятимуть ще шість місяців. Про це повідомила верховна представниця ЄС із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас.