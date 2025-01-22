Експосадовцю Міноборони Лієву обрано запобіжний захід

Раніше ДБР оголосило підозру ексчиновнику оборонного відомства за постачання 200 неякісних кулеметів на фронт

Лієв може вийти під заставу в понад 9 млн грн

Октябрський районний суд Полтави обрав запобіжний захід ексчиновнику Міністерства оборони Олександру Лієву. Про це повідомляє «Суспільне».

Лієв перебуватиме в СІЗО до 14 березня з можливістю вийти під заставу в понад 9 млн грн.

Засідання у справі Олександра Лієва переносили двічі через неявку прокурора. Адвокат експосадовця пообіцяв подати апеляційну скаргу на ухвалу суду.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань оголосило підозру Олександру Лієву за постачання 200 неякісних кулеметів на фронт. Посадовці мали у 2022 році поставити на фронт 400 сертифікованих великокаліберних кулеметів. Натомість вони провернули оборудку, за якою замість якісної зброї у війська потрапили дешеві аналоги, що не придатні для використання за призначенням. Крім того, було поставлено лише половину кулеметів від заявленого.

Як повідомляв «Главком», Олександра Лієва та ще чотирьох людей підозрювали у розкраданні майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів для ЗСУ. За даними СБУ, у серпні 2022 року посадовці Міноборони уклали контракт на закупівлю оптової партії артилерійських снарядів з постачальником озброєнь «Львівський арсенал». Потім Міноборони перерахувало на рахунки підприємства гроші, однак артснаряд компанія не відправила.

Як повідомлялось, що пройшовши перевірку на поліграфі, експосадовець Міноборони України Олександр Лієв довів, що не причетний до вчинення злочину, у якому його підозрюють.

Згодом колишній керівник Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони залишився без запобіжного заходу.