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Уряд затвердив план пріоритетних дій на 2025 рік: перелік основних напрямків

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Уряд затвердив план пріоритетних дій на 2025 рік: перелік основних напрямків
Затверджено план пріоритетних дій Уряду на 2025 рік
фото з відкритих джерел

Подолання наслідків війни є пріоритетним планом дій на 2025 рік

Сьогодні, 18 лютого, уряд затвердив план пріоритетних дій на 2025 рік. Цей документ визначає ключові завдання для відновлення країни та наближення України до ЄС. Про це повідомив народний депутат від партії «ЄС» Олексій Гончаренко.

Основні напрями:

  • Подолання наслідків війни – заходи для відновлення економіки, інфраструктури та підтримки громадян.
  • Євроінтеграція – виконання міжнародних зобов’язань, зокрема врахування Звіту про прогрес України в рамках розширення ЄС та результатів переговорів Україна-ЄС.
  • Співпраця з МВФ – впровадження реформ у межах міжнародних фінансових програм.
  • План Ukraine Facility – реалізація запланованих кроків у межах підтримки ЄС.
  • Законодавчі ініціативи – ухвалення необхідних законів для економічного розвитку.
  • Приєднання до OECD – наближення до членства в Організації економічного співробітництва та розвитку.
  • Сталий розвиток – заходи для економічного зростання та соціального добробуту.

Ознайомитися із повним текстом документа можна за посиланням.

До слова, Кабінет Міністрів України на засіданні 14 лютого схвалив законопроєкт, що передбачає зміни до пункту 6-2 розділу IV Прикінцевих та перехідних положень Закону «Про споживче кредитування».

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Теги: Кабмін Верховна Рада реформа економіка політика Європейський союз

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