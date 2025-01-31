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Чехія організує нову снарядну ініціативу для України: глава МЗС розповів деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Чехія організує нову снарядну ініціативу для України: глава МЗС розповів деталі
Минулого року Чехія поставила Україні 1,5 млн одиниць боєприпасів
фото з відкритих джерел

Країна вивчає можливі способи фінансування нової ініціативи

Чеський уряд планує цього року організувати нову закупівлю боєприпасів для України. Про це заявив міністр закордонних справ Ян Ліпавський в інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland.

«Ми знаємо, що війна продовжиться і нам, як і раніше, будуть потрібні боєприпаси у 2025 році. Я не можу назвати конкретну цифру за новою ініціативою цього року, оскільки не хочу ставити перед собою мету. Ми повинні надати Україні те, чого вона потребує», – сказав він.

Ліпавський додав, що наразі Чехія вивчає можливі способи фінансування нової ініціативи, «а потім подивимося, скільки патронів ми зможемо отримати за ці гроші». Відповідаючи на запитання про те, скільки часу знадобиться на доставку боєприпасів в Україну, міністр зазначив, що це залежить «насамперед від політичної волі та фінансування».

«Неможливо в загальних рисах сказати, скільки часу буде потрібно, щоб боєприпаси нарешті прибули в Україну. Це залежить від походження і технічного стану боєприпасів. Іноді їх все ще необхідно адаптувати, відремонтувати або загалом удосконалити, щоб їх можна було надійно використовувати в Україні», – каже політик.

Очільник МЗС підкреслив, що у світі ще достатньо боєприпасів, які можна було б закупити. Водночас він вважає, що це питання «політичної волі».

Нагадаємо, у квітні 2024 року Чехія оголосила про свою ініціативу щодо закупівлі артилерійських снарядів для України в країнах третього світу. Було заплановано придбати 800 тис. боєприпасів у рамках програми.

Як повідомлялося, «Українська бронетехніка» співпрацюватиме з чеським виробником зброї Czechoslovak Group (CSG) для виробництва артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів в Україні.

Раніше прем’єр-міністр Чехії спільно з главами урядів Данії та Нідерландів домовилися про продовження програми закупівлі боєприпасів великого калібру для України у 2025 році.

До слова, у межах чеської ініціативи зі збору коштів на купівлю дронів для України було зібрано понад 203 млн крон (понад 8 млн євро)

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Теги: Чехія боєприпаси озброєння фінансування військова допомога

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