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Після перемовин США та РФ Рубіо намагався заспокоїти європейців

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Після перемовин США та РФ Рубіо намагався заспокоїти європейців
Рубіо усвідомлює, що Росія могла спробувати використати переговори, щоб посіяти розбіжності на Заході або полегшити свою ізоляцію на міжнародній арені
фото: Pool photo by Evelyn Hockstein

«Адміністрація президента Дональда Трампа не планує навʼязувати Україні та Європі умови будь-яких двосторонніх угод з Росією»

Державний секретар США Марко Рубіо заспокоює європейських союзників після перемовин із росіянами у Ер-Ріяді. Каже, що Штати не відходять від постійної політики стосовно Росії. Про це повідомляє «Главком» із посилання на The News York Times.

Видання посилається на підсумки телефонної розмови Рубіо з посадовцями з Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії. Офіційно його підтверджували в Державному департаменті США, але деталей не уточнювали.

У розмові з європейцями Рубіо зазначив, що зустріч у Саудівській Аравії була радше першим кроком у процесі – перевіркою того, чи серйозно Кремль налаштований на укладення угоди про мир в Україні. Тож ні, адміністрація президента Дональда Трампа не планує навʼязувати Україні та Європі умови будь-яких двосторонніх угод з Росією.

«США не зніматимуть санкції проти Росії за відсутності помітних змін у поведінці Москви. Але можливо, що деякі з них помʼякшать, якщо росіяни почнуть вживати заходів, яких прагнуть США», – заявив Рубіо. Водночас він усвідомлює, що Росія могла спробувати використати переговори, щоб посіяти розбіжності на Заході або полегшити свою ізоляцію на міжнародній арені.

NYT зазначає, що приватна розмова Рубіо із європейськими посадовцями була більш примирливою, ніж офіційні заяви американської сторони. Він пояснив, що Україну та Європейський Союз не запросили на перемовини, бо більша частина розмови стосувалась двосторонніх питань у відносинах США та Росії. Зокрема, вони обговорили відновлення дипломатичних місій. Тож ці перемовини були першою перевіркою намірів Росії, запевнив Рубіо.

Він також сказав європейцям, що не може сказати на основі цієї однієї зустрічі, чи серйозно росіяни налаштовані на укладення мирної угоди. Але, за його словами, вони дали достатньо ознак того, що це можливо, щоб вимагати подальших обговорень. Розмова завершилась тим, що Рубіо закликав до єдності і пообіцяв тримати союзників у курсі подій.

Раніше Марко Рубіо заявив, що не тільки президент США Дональд Трамп «роздратований» через українського президента Володимира Зеленського – Джо Байден нібито також критикував його.

Посадовець прокоментував нещодавні заяви Трампа, який назвав Зеленського «диктатором без виборів». На його думку, американського лідера «дуже засмутив» український президент, і це, мовляв, «справедливо», оскільки Україна на іншому континенті, тому вона не впливає на щоденне життя американців.

Однак, за його словами, «має бути певний рівень подяки», і Зеленський не має «звинувачувати президента в тому, що він живе у світі дезінформації, це дуже контрпродуктивно».

Раніше ми писали, що минулими місяцями американські та російські дипломати таємно зустрічались у Швейцарії для неофіційних обговорень війни в Україні. Повідомляється, що остання така зустріч відбулась минулого тижня. 

До слова, американська та російська делегації провели в Саудівській Аравії перші переговори щодо війни в Україні та двосторонніх відносин Вашингтона й Москви. Сторони узгодили чотири пункти.

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Теги: росія санкції Європейський союз переговори росіяни Марко Рубіо США

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