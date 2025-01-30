Швеція передає Україні найбільший пакет допомоги з 2022 року

Гроші, зокрема, підуть на виробництво українських ракет великої дальності та безпілотників

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон сьогодні, 30 січня, оголосив про надання Україні пакета військової допомоги для приблизно на $1,2 млрд. Про це він написав у соцмережі Х.

За його словами, приблизно $90 млн з цієї суми буде спрямовано на виробництво українських ракет великої дальності та безпілотників.

«Ще приблизно $250 млн буде спрямовано на різні міжнародні фонди. $178 млн буде спрямовано на «данську модель», за якою залучаються кошти для оборонно-промислового комплексу України», – йдеться у дописі міністра оборони Швеції.

Загалом оголошений Йонсоном пакет допомоги складається з восьми компонентів, найбільшим з яких є різноманітні закупівлі новітнього обладнання, переважно шведської та інших європейських оборонних галузей, для передачі Києву.

Нагадаємо, Швеція і Данія у п’ятницю, 6 грудня оголосили про розміщення великого замовлення на закупівлю БМП, з яких 40 машин призначені для України. Про це повідомляє Dagens Nyheter і Aftonbladet.

Так, Стокольм і Копенгаген разом розмістили замовлення на шведські БМП CV 90 моделі MKIIIC від виробника Hägglunds на загальну суму 25 млрд шведських крон – понад €2,1 млрд.

Данія замовляє 115 одиниць, а Швеція – меншу кількість у доповнення до контракту, який уклала ще навесні, і який передбачає постачання загалом 50 машин. Вони мають замінити 50 старіших БМП, переданих Швецією Україні.

До слова, Данія відправила Україні шість винищувачів F-16. Невдовзі буде надіслано ще дві партії літаків. Про це заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен на пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським. Усього Данія надасть Україні 19 винищувачів. Решту 13 літаків нададуть двома партіями.