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Швеція передає Україні найбільший пакет допомоги з 2022 року

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Швеція передає Україні найбільший пакет допомоги з 2022 року
$250 млн буде спрямовано на різні міжнародні фонди
фото: x.com/PlJonson

Гроші, зокрема, підуть на виробництво українських ракет великої дальності та безпілотників

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон сьогодні, 30 січня, оголосив про надання Україні пакета військової допомоги для приблизно на $1,2 млрд. Про це він написав у соцмережі Х.

За його словами, приблизно $90 млн з цієї суми буде спрямовано на виробництво українських ракет великої дальності та безпілотників.

«Ще приблизно $250 млн буде спрямовано на різні міжнародні фонди. $178 млн буде спрямовано на «данську модель», за якою залучаються кошти для оборонно-промислового комплексу України», – йдеться у дописі міністра оборони Швеції.

Загалом оголошений Йонсоном пакет допомоги складається з восьми компонентів, найбільшим з яких є різноманітні закупівлі новітнього обладнання, переважно шведської та інших європейських оборонних галузей, для передачі Києву.

Нагадаємо, Швеція і Данія у п’ятницю, 6 грудня оголосили про розміщення великого замовлення на закупівлю БМП, з яких 40 машин призначені для України. Про це повідомляє Dagens Nyheter і Aftonbladet.

Так, Стокольм і Копенгаген разом розмістили замовлення на шведські БМП CV 90 моделі MKIIIC від виробника Hägglunds на загальну суму 25 млрд шведських крон – понад €2,1 млрд.

Данія замовляє 115 одиниць, а Швеція – меншу кількість у доповнення до контракту, який уклала ще навесні, і який передбачає постачання загалом 50 машин. Вони мають замінити 50 старіших БМП, переданих Швецією Україні.

До слова, Данія відправила Україні шість винищувачів F-16. Невдовзі буде надіслано ще дві партії літаків. Про це заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен на пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським. Усього Данія надасть Україні 19 винищувачів. Решту 13 літаків нададуть двома партіями.

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Теги: соцмережі Швеція озброєння військова допомога зброя

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