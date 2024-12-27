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ЄС готує санкції проти «тіньового флоту» Росії: заява Єврокомісії

Ірина Міллер
glavcom.ua
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ЄС готує санкції проти «тіньового флоту» Росії: заява Єврокомісії
Європейський союз посилить охорону європейської критичної інфраструктури
фото з відкритих джерел

Каллас додала, що Європейська комісія «повністю солідарна» з Фінляндією, Естонією та Німеччиною

Європейський союз планує запровадити санкційні обмеження щодо російського так званого «тіньового флоту». Також буде посилено охорону європейської критичної інфраструктури. Про це заявила високий представник Євросоюзу із зовнішніх справ і політики безпеки Кая Каллас, йдеться на сайті ЄС.

У спільній заяві Європейської Комісії та Високого представника щодо розслідування пошкодження кабелів електропостачання та передачі даних у Балтійському морі зазначається, що інцидент 25 грудня є «останнім у серії ймовірних нападів на критичну інфраструктуру».

«Ми вдячні фінській владі за її швидкі дії щодо виходу на борт підозрюваного судна», – розповіла Каллас.

Глава європейської дипломатії також зауважила, що ЄС працює з фінською владою над розслідуванням.

Вона додала, що Європейська комісія «повністю солідарна» з Фінляндією, Естонією та Німеччиною.

«Ми рішуче засуджуємо будь-яке навмисне руйнування критичної інфраструктури Європи. Підозрюване судно є частиною тіньового флоту Росії, який загрожує безпеці та навколишньому середовищу, водночас фінансуючи військовий бюджет Росії. Ми запропонуємо подальші заходи, включаючи санкції, проти цього флоту», – йдеться у заяві Каллас.

Також вона вказала, що у відповідь на дані інциденти у Балтійському морі європейська сторона посилює заходи із захисту підводних кабелів, включаючи «покращений обмін інформацією, нові технології виявлення, а також можливості підводного ремонту та міжнародну співпрацю».

«Ми як і раніше прагнемо забезпечити стійкість і безпеку нашої критичної інфраструктури. Наразі загрози безпеці електропостачання в регіоні немає», – зазначила Каллас.

Нагадаємо, влада європейських країн погодила новий механізм, за яким танкери, які перевозять російську нафту в європейських водах, повинні будуть надати достатню страховку від нещасних випадків, пише Financial Times із посиланням на інформовані джерела.

Раніше повідомлялоя, що Естонія планує посилити захист критичної інфраструктури після інциденту з кабелем у Фінській затоці. Для цього можуть залучити союзників по НАТО. В Естонії відбулося екстрене засідання уряду після того, як між Естонією та Фінляндією було пошкоджено підводні кабелі зв'язку.

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Теги: флот РФ санкції росія Европейский союз

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