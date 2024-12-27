Естонія посилить захист критичної інфраструктури і попросить НАТО про допомогу

Після інциденту у Фінській затоці в Естонії відбулося екстрене засідання уряду

Естонія планує посилити захист критичної інфраструктури після інциденту з кабелем у Фінській затоці. Для цього можуть залучити союзників по НАТО. Про це заявив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал, пише ERR.

Зазначається, що в Естонії відбулося екстрене засідання уряду після того, як між Естонією та Фінляндією було пошкоджено підводні кабелі зв'язку.

«Це перший випадок у подібних інцидентах, коли підозріле судно було перехоплено, і було зроблено перші кроки для проведення розслідування. Розслідування веде Фінляндія, оскільки інцидент стався на фінській стороні моря», – зазначив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал.

За його словами, затримане судно Eagle S є важливою частиною російського тіньового флоту.

«Найголовніше, що ми повинні підняти рівень моніторингу та захисту критичної інфраструктури як на морі, так і на суші. Це насамперед робить ВМФ, ми також просимо таку допомогу у союзників», – сказав Міхал.

Він додав, що не можна забезпечити спостереження за кожним квадратним метром під водою, але важливо дати показати більш помітний захист інфраструктури і дати зрозуміти, що за найважливішими об'єктами інфраструктури стежать і їх не можна безкарно знищити.

Генсек НАТО Марк Рютте в соцмережі X вже написав про розмову з Міхалом, під час якої обговорювали можливе пошкодження кабелів зв'язку.

«НАТО солідарне із союзниками і засуджує будь-які атаки на критично важливу інфраструктуру. Ми стежимо за розслідуваннями, що проводяться Естонією і Фінляндією, і готові надати подальшу підтримку», – зазначив він.

Нагадаємо, фінські правоохоронці зупинили судно Eagle S, яке може бути причетне до пошкодження підводного кабелю та належати до тіньового флоту Росії.

Раніше три кабелі зв'язку між Естонією і Фінляндією вийшли з ладу. Про збої в роботі трьох підводних кабелів зв'язку у Фінській затоці, крім Estlink 2, заявили телекомунікаційні компанії Elisa Eesti AS та CITIC Telecom CPC. У компаніях запевняють, що перебої не мають істотного впливу на кінцевих користувачів, послуги та зв'язок між Естонією і Фінляндією не порушені.

До слова, транзит суден через протоку Босфор тимчасово перекритий в обидві сторони через неполадки у танкера, який прямував до Росії. Про це повідомляє Міністерство транспорту Туреччини, пише İhlas Haber Ajansı. За даними відомства, технічні проблеми виникли у 274-метрового танкера Cordelia Moon під прапором Панами. Він прямував з турецького порту Ялова до Новоросійська. Подробиці події та терміни поновлення транзиту не уточнюються.