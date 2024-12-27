Головна Світ Політика
search button user button menu button

Естонія посилить захист критичної інфраструктури і попросить НАТО про допомогу

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Естонія посилить захист критичної інфраструктури і попросить НАТО про допомогу
За словами Міхала, розслідування веде Фінляндія, оскільки інцидент стався на фінській стороні моря
фото з відкритих джерел

Після інциденту у Фінській затоці в Естонії відбулося екстрене засідання уряду

Естонія планує посилити захист критичної інфраструктури після інциденту з кабелем у Фінській затоці. Для цього можуть залучити союзників по НАТО. Про це заявив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал, пише ERR.

Зазначається, що в Естонії відбулося екстрене засідання уряду після того, як між Естонією та Фінляндією було пошкоджено підводні кабелі зв'язку.

«Це перший випадок у подібних інцидентах, коли підозріле судно було перехоплено, і було зроблено перші кроки для проведення розслідування. Розслідування веде Фінляндія, оскільки інцидент стався на фінській стороні моря», – зазначив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал.

За його словами, затримане судно Eagle S є важливою частиною російського тіньового флоту.

«Найголовніше, що ми повинні підняти рівень моніторингу та захисту критичної інфраструктури як на морі, так і на суші. Це насамперед робить ВМФ, ми також просимо таку допомогу у союзників», – сказав Міхал.

Він додав, що не можна забезпечити спостереження за кожним квадратним метром під водою, але важливо дати показати більш помітний захист інфраструктури і дати зрозуміти, що за найважливішими об'єктами інфраструктури стежать і їх не можна безкарно знищити.

Генсек НАТО Марк Рютте в соцмережі X вже написав про розмову з Міхалом, під час якої обговорювали можливе пошкодження кабелів зв'язку.

«НАТО солідарне із союзниками і засуджує будь-які атаки на критично важливу інфраструктуру. Ми стежимо за розслідуваннями, що проводяться Естонією і Фінляндією, і готові надати подальшу підтримку», – зазначив він.

Нагадаємо, фінські правоохоронці зупинили судно Eagle S, яке може бути причетне до пошкодження підводного кабелю та належати до тіньового флоту Росії.

Раніше три кабелі зв'язку між Естонією і Фінляндією вийшли з ладу. Про збої в роботі трьох підводних кабелів зв'язку у Фінській затоці, крім Estlink 2, заявили телекомунікаційні компанії Elisa Eesti AS та CITIC Telecom CPC. У компаніях запевняють, що перебої не мають істотного впливу на кінцевих користувачів, послуги та зв'язок між Естонією і Фінляндією не порушені.

До слова, транзит суден через протоку Босфор тимчасово перекритий в обидві сторони через неполадки у танкера, який прямував до Росії. Про це повідомляє Міністерство транспорту Туреччини, пише İhlas Haber Ajansı. За даними відомства, технічні проблеми виникли у 274-метрового танкера Cordelia Moon під прапором Панами. Він прямував з турецького порту Ялова до Новоросійська. Подробиці події та терміни поновлення транзиту не уточнюються.

Читайте також:

Теги: НАТО Фінляндія транзит розслідування послуги Порту соцмережі Марк Рютте Естонія росія море корабель міністр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обстріл Одеси
Обстріли Одеси: стала відома сума збитків від ударів по місту в листопаді
29 листопада, 09:37
«Наркодрони» мали здатність перевозити близько 10 кілограмів гашишу за один рейс і радіус дії понад 50 кілометрів
В Іспанії зловмисники перевозили гашиш дронами, виготовленими в Україні
28 листопада, 18:41
В’ячеслав боронив рідний Маріуполь, і коли росіяни вже оточили місто, найбільше переживав за дружину та 8-річного сина Роберта
Передав дружині квіти з полону. Історія захисника «Азовсталі», який повернувся додому
12 грудня, 02:37
Ситуація на фронті 14 грудня
Карта бойових дій в Україні станом на 14 грудня 2024 року
14 грудня, 00:00
Надзвичайники ліквідували пожежу
На Сумщині через обстріли горіли кілька домогосподарств (відео)
15 грудня, 10:16
На матір чекали троє маленьких дітей
У Білорусі звільнили з в’язниці багатодітну матір, яка є довіреною особою Тихановської
16 грудня, 01:28
За час повномасштабного вторгнення ліквідовано 16 російських генералів
Російські генерали, яких було ліквідовано з початку великої війни: досьє на воєнних злочинців
17 грудня, 17:49
Україна стикається з серйозними викликами як от ескалація війни, скороченням внутрішніх ресурсів і вплив обраного президента США Дональда Трампа
Україна виграє економічну війну проти Росії – The Economist
19 грудня, 14:50
Неважаючи на запити пілотів про аварійну посадку, літаку було наказано летіти через Каспійське море до Актау в Казахстані
Азербайджан заявив, що причиною авіакатастрофи в Казахстані стала російська ракета
Вчора, 15:36

Політика

Естонія посилить захист критичної інфраструктури і попросить НАТО про допомогу
Естонія посилить захист критичної інфраструктури і попросить НАТО про допомогу
Глава ВООЗ потрапив під обстріл аеропорту в Ємені
Глава ВООЗ потрапив під обстріл аеропорту в Ємені
Генпрокурор Ізраїлю ініціював розслідування проти дружини Нетаньягу
Генпрокурор Ізраїлю ініціював розслідування проти дружини Нетаньягу
Лукашенко заявив про готовність розмістити комплекси «Орєшнік» у Білорусі
Лукашенко заявив про готовність розмістити комплекси «Орєшнік» у Білорусі
Апетити Трампа ростуть: ЗМІ розповіли, які зміни можуть чекати Африку
Апетити Трампа ростуть: ЗМІ розповіли, які зміни можуть чекати Африку
Російський танкер заблокував рух суден через Босфор
Російський танкер заблокував рух суден через Босфор

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
132K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 грудня: ситуація на фронті
47K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 грудня 2024
24K
Демограф пояснила, яка небезпека чекає на Україну після скасування військового стану
15K
Скандал з оформленням інвалідності: прокурори та посадовці МСЕК отримали підозри
14K
Яку категорію українців повернути з-за кордону найважче: Інститут демографії здивував відповіддю
9693
Путін готовий пожертвувати всім, аби перемогти Україну – Foreign Affairs

Новини

27 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У роботі ChatGPT стався глобальний збій: що відомо
Вчора, 23:02
Місцями невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 26 грудня
Вчора, 06:05
26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Одіозні російські олігархи продовжують заробляти на торгівлі з Європою – Insider
25 грудня, 12:08
Хмарно: прогноз погоди на 25 грудня
25 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua