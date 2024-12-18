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«Трамп хоче рухатися швидко». Зеленський відреагував на можливе замороження війни

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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«Трамп хоче рухатися швидко». Зеленський відреагував на можливе замороження війни
Володимир Зеленський наголосив, що замороження війни і домовленість з росіянами є небезпечними
фото з відкритих джерел

Глава української держави: «Наразі Трамп ще не в Білому домі і не може мати доступу до всієї інформації»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що новообраний президент США Дональд Трамп хоче рухатися швидко, аби розв'язати питання конфлікту в Україні, хоча знає про небажання України здаватись та заморожувати війну. Однак він ще не має доступу до всієї необхідної інформації. Про це пише Le Parisien.

«Трамп знає про моє бажання нікуди не поспішати на шкоду Україні. Країна вже давно бореться за свій суверенітет. Скільки б президентів чи прем'єр-міністрів не хотіли оголосити про припинення війни, ми не збираємося просто здаватися і відмовлятися від нашої незалежності», – сказав президент.

Глава української держави наголосив, що замороження війни і домовленість з росіянами є небезпечними.

«Наразі він ще не в Білому домі і не може мати доступу до всієї інформації: розвідки, Міністерства оборони, певних дипломатичних каналів і так далі. Коли він буде там, ми зможемо говорити однією мовою, з однаковим рівнем інформації», – додав Зеленський.

Нагадаємо, триває 1029-й день повномасштабної війни.

На Покровському та Курахівському напрямках фронту нині найскладніша ситуація. Також російські окупанти значно посилили тиск на Краматорському, Торецькому та Времівському напрямках.

Загалом від початку минулої доби відбулося 183 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

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Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський війна росія Україна окупанти президент США

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