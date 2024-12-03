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Рютте попередив Трампа про загрозу, яку несе «мирний план» щодо України, – FT

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Рютте попередив Трампа про загрозу, яку несе «мирний план» щодо України, – FT
Рютте закликав США продовжувати військову підтримку
фото: Офіс президента України

Рютте: «Ми не можемо допустити ситуації, коли Кім Чен Ин і російський лідер, Сі Цзіньпін та Іран спільно радіють через те, що ми дійшли до угоди, яка не влаштовує Україну»

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив обраного президента США Дональда Трампа, що Америка зіткнеться з «жахливою загрозою» з боку Китаю, Ірану і Північної Кореї, якщо Україна буде змушена піти на поступки задля припинення війни з Росією. В інтерв'ю для Financial Times Рютте наголосив, що Україні потрібна «добра угода», і закликав США продовжувати військову підтримку. За його словами, примус України до невигідного миру лише призведе до того, що вороги Заходу «зрадіють» і почнуть планувати свої власні напади.

«Ми не можемо допустити ситуації, коли Кім Чен Ин і російський лідер, Сі Цзіньпін та Іран спільно радіють через те, що ми дійшли до угоди, яка не влаштовує Україну, тому що в довгостроковій перспективі це становитиме серйозну загрозу безпеці не лише для Європи, а й для США», – сказав Рютте. 

Рютте додав, що між Росією, Китаєм, Північною Кореєю та Іраном існують глибокі військові та економічні зв'язки, а взаємні постачання зброї та грошей підживлюють війни в Україні та на Близькому Сході.

«Той факт, що Іран, Північна Корея, Китай і Росія так тісно співпрацюють один з одним... [значитиме], що ці різні частини світу, в яких відбуваються конфлікти та якими мають керувати політики, дедалі більше і більше з'єднуються. І є Сі Цзіньпін, який дуже уважно слідкує за тим, що з цього вийде», – зазначив він.

Генсек НАТО також наголосив, що посилення військової підтримки президента України Володимира Зеленського напередодні можливих мирних переговорів важливіше, ніж обговорення того, коли Україні може бути запропоновано членство в НАТО.

«Найголовніше зараз – переконатися, що, коли Зеленський вирішить почати мирні переговори, він зможе зробити це з позиції сили, – сказав Рютте. – Для мене це зараз пріоритет номер один».

Нагадаємо, обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп призначив генерала у відставці Кіта Келлога помічником президента і спеціальним посланником з питань України та РФ.

Кіт Келлог раніше запропонував свій план припинення війни в Україні, який передбачає, що поставки американської зброї Києву продовжаться тільки за умови, що Україна погодиться на мирні переговори з РФ. Варто зазначити, що цим планом передбачалося припинення вогню на основі переважаючих ліній зіткнення. І Трамп нібито позитивно відреагував на цю стратегію.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський вважає, що найважче питання, яке пов'язане з потенційними мирними переговорами з Росією, це особа переговорника. Бо наразі вона не хоче миру.

До слова, колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що після 20 січня, коли відбудеться інавгурація обраного президента США Дональда Трампа, американська військова та економічна допомога Україні може значно скоротитися, а переговори з Росією розпочнуться швидко

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Теги: росія Китай військові Північна Корея Україна переговори Сі Цзіньпін Марк Рютте війна

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