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Пропагандисти «Першого каналу» РФ поскаржилися, що у Німеччині їм показали на двері

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Пропагандисти «Першого каналу» РФ поскаржилися, що у Німеччині їм показали на двері
Закриття німецького бюро, за словами Благого, сталося невдовзі після репортажу про затримання громадянина ФРН Миколи Гайдука
фото з відкритих джерел

У відповідь на закриття німецького бюро Першого каналу Росія висилає двох журналістів німецької медіагрупи ARD

Російський пропагандистський державний Перший канал заявив, що влада Німеччини закриває німецьке бюро телеканалу, співробітники корпункту Іван Благой і Дмитро Волков повинні покинути територію ФРГ у першій половині грудня. Про це повідомляє «Настоящее время». 

За інформацією Благого, відповідний документ телеканал отримав від влади Німеччини 26 листопада.

«Десять сторінок тексту з обґрунтуванням ухваленого рішення, закріплені посиланнями на санкційні документи ЄС. <...> Закони ФРН за час перебування в Німеччині ми не порушували. Відповідаємо усім необхідним критеріям. Та нам все одно вказали на двері», – бідкається співробітник корпункту пропагандистів у Німеччині.

Закриття німецького бюро, за словами Благого, сталося невдовзі після репортажу про затримання громадянина ФРН Миколи Гайдука, якого російські спецслужби підозрюють у причетності до підриву труби газорозподільної станції в Калінінграді.

«Знімальна група Першого каналу відпрацювала в Гамбурзі, де проживав обвинувачений. Ми пройшлися за адресами, показали вулицю, де проходили його [Гайдука] зустрічі з куратором з українських спецслужб, а далі отримали це», – стверджує співробітник Першого каналу.

Перший канал також цитує документ, який, як стверджується, був отриманий від німецької влади. У ньому йдеться, що телеканал продовжує впливати на російськомовне населення Німеччини через пропаганду та дезінформацію.

У відповідь на закриття німецького бюро Першого каналу Росія висилає двох журналістів німецької медіагрупи ARD, заявила представниця МЗС Росії Марія Захарова. Вона заявила, що нові співробітники ARD у Росії зможуть отримати акредитацію лише після «створення урядом ФРН умов для російських журналістів та повноцінного відновлення діяльності корпункту Першого каналу у Берліні».

Як заявив у середу, 27 листопада, на урядовій прес-конференції в Берліні представник МЗС Німеччини Крістіан Вагнер (Christian Wagner), федеральний уряд Німеччини не наказував співробітникам російського державного Першого каналу залишати країну і не обмежував їхню професійну діяльність. Про це повідомляє DW/

Вагнер припустив, що може йтися про претензії до співробітників Першого каналу з боку органів міграційного контролю на рівні міської влади Берліна, проте підкреслив, що з боку федеральної влади жодних кроків щодо співробітників Першого каналу не було. За його словами, якщо повідомлення про висилку з РФ двох співробітників телерадіокомпанії ARD підтвердяться, МЗС ФРН рішуче засудить це рішення російської влади, оскільки воно жодною мірою не адекватне.

Варто зазначити, що після початку війни в Україні Перший канал потрапив під санкції США.

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Теги: росія санкції документи влада населення російське телебачення Перший канал

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