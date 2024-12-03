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Як українцям не допустити повторного нападу Росії? Відповідь бійця Третьої штурмової

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Як українцям не допустити повторного нападу Росії? Відповідь бійця Третьої штурмової
Семен Семків розповів, як не допустити повторної війни в Україні
фото: скріншот з відео

Семен Семків: Ми повинні любити насамперед свою країну й думати про неї

Для того, щоб Україна уникнула майбутніх загроз від сусідів, необхідно почати з любові до своєї країни. Про це в інтерв'ю «24 каналу» зауважив командир відділення батальйону безпілотних систем Третьої окремої штурмової бригади Семен «Барбер» Семків.

«Для того, щоб наша Україна не мала таких проблем з агресивними сусідами як зараз – достатньо просто любити свою країну», – сказав військовий.

На думку «Барбера», справжня любов до країни має проявлятися у довгостроковому баченні майбутнього – не лише для себе, а й для наступних поколінь.

«Коли ти любиш свою країну, коли в тебе візія на 30 – 50 років вперед, що можливо ти не доживеш, але твої діти чи онуки – доживуть до цього моменту, то це змушує замислитись. Можливо, зараз не потрібно робити дорогу – навіщо зараз її робити й так нормально ті ями об'їжджати. Утім, якщо подивитися в трошки ширшому горизонті – на роки вперед, то змінюється підхід», – зазначив Семків.

Як приклад, військовий навів Японію, Сінгапур та США: «Мені в цьому сенсі дуже сильно подобається Японія, Сінгапур та невеликими епізодами США. Вони планують набагато років вперед. Так, це є генеральний план, він може мати певні поправки, які вносяться з роками, з часом, але в них є ця візія. Ми ж пасивно рухаємося за течією, десь у якийсь бік, незрозуміло куди, незрозуміло, що ми хочемо й що нам потрібно».

«Те, що відбувається зараз, є логічним. Я про війну з Росією – ця подія повинна була відбутися рано чи пізно. Залежно від результатів цієї війни, ми або здобудемо свободу, або загинемо в боротьбі за неї. Ми повинні любити насамперед свою країну й думати про неї», – підсумував військовий.

Раніше командир відділення батальйону безпілотних систем Третьої окремої штурмової бригади Семен «Барбер» Семків розповів про внутрішнє життя Третьої штурмової бригади.

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Теги: війна військові армія Україна українці росія

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