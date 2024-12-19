«Вышел Путин из тумана, вынял…» Післямова до пресконференції диктатора

«Орєшнік», «близкие малыши», «наши мальчики» та інші одкровення Путіна

Російський диктатор Володимир Путін провів щорічну пряму лінію з народом. Варто нагадати, що «підсумків року» він не підбивав у 2022 році. Численні поразки на фронті тоді не надихали господаря Кремля на таке спілкування. Сьогодні ж Путін каже, що Росія всюди наступає і зупинятися не збирається. Тому на телемарафон наприкінці 2024 року він вийшов із задоволенням. Цього разу виступ диктатора тривав 4 години 27 хвилин. Велику його частину було присвячено не внутрішній політиці, а війні в Україні (за версією Кермля, це – «конфлікт із Заходом»).

За результатами опитування «Левада-центру», що були оприлюднені напередодні телемарафону, найпопулярнішим до Путіна стало питання від росіян про терміни завершення війни. Але за понад чотири години прямого ефіру російський диктатор так і не спромігся дати на нього відповідь. Більше того, почав він свій виступ із доволі дивного зізнання, смисл якого можна звести до того, що «ми почали війну тому, що нам стало скучно». «Коли в нас усе спокійно, розмірено, стабільно, нам нудно. Застій, хочеться двіжухи. Щойно починається двіжуха, все свистить біля скроні – секунди, і кулі, на жаль, і кулі зараз свистять, так нам страшно. Жах, жах…». А продовжив тим, що зупинятися навіть на тиждень не збирається, оскільки навіть незначна перерва дозволить противнику стати сильнішим. Одночасно з такими агресивними меседжами Путін без проблем закидає незговірливість саме Володимиру Зеленському, робить його винним у відсутності мирних перемовин.

Уважні спостерігачі завдяки трансляції помітили, що у Путіна тепер погано рухається ліва нижня частина обличчя, а усі жести під час розмови робилися майже завжди лише правою рукою.

Серед ключових тем, які зачепив Путін і на які слід звернути увагу українцям: умови переговорів про завершення війни та доля Московської церкви в Україні. Про «утиски» цієї Церкви Путіна запитала представниця медведчуківської організації «Другая Украина» Галина Меркулова. У своїй промові вона підкреслила, що організація кума Путіна Медведчука виступає за «возз’єднання» російського і українського народів. Примітно, що відповідаючи на запитання про УПЦ МП Путін назвав цю Церкву прямо і чесно РПЦ. Також диктатор заявив, що в Росії нині жити стало краще, ніж три роки тому, економіка зростає, а Захід втомлюється підтримувати Україну. І на підтвердження свого твердження навів такий приклад: «Снаряд калібру 155 мм раніше коштував 2000 євро, тепер коштує 8000 євро. Якщо так триватиме, то не тільки 2% ВВП (витрати на оборону) не вистачатиме (країнам-членам НАТО для підтримки України), а й 3% ВВП, на чому наполягає Трамп. РФ перебуває у тому стані, якого ми добивалися. Ухвалювати рішення будемо без озирання на якусь чужу думку…». Важливо зазначити, що хоч Путін і сказав «ми готові вести діалог без попередніх умов на базі того, про що ми домовилися у Стамбулі і на базі реалій на землі», до сказаного неодноразово раніше тепер додався пункт про те, що підписувати будь-які мирні угоди він буде готовий не з президентом України Володимиром Зеленським, якого він вважає нелегітимним, а з Верховною Радою, правомочність якої він визнає. По суті, це прямий заклик до українців – повалити свого президента. Саме цим Путін займався і в перші дні війни.

Під час запитань і відповідей перед самим завершенням марафону підсумків року Путін несподівано розказав, що йому... подобається дивитися казки зі «своими близкими малышами», вірогідно, спільними з Аліною Кабаєвою дітьми. Пізніше пропагандистський телеканал RT на сайті замінив «близких малышей» на «мої молодші члени сім'ї».

Далі свіжа пряма мова Путіна.

Про 155 бригаду морської піхоти, яка відзначилася звірствами у Бучі

Зовсім нещодавно бійці 155-ї бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту передали мені копію свого бойового прапора. Я спеціально взяв його із собою… Будемо вважати, що цей прапор репрезентує всі бойові прапори наших бійців… Мушу сказати, що ситуація змінюється кардинально… Рух (військ) іде по всій лінії фронту, щодня. Про просування не на 100, 200, 300 метрів ідеться. Наші бійці повертають територію квадратними кілометрами…

Путін позував на фоні прапора бригади, яка відзначилася звірствами у Бучі

Ми рухаємося до вирішення наших першочергових завдань, які ми позначили на початку спеціальної військової операції (СВО) (нагадаємо, що операція ця замість обіцяних трьох днів триває вже три роки, але Путіна це не зупиняє – «Главком»). Можливості збройних сил зростають. Ось зараз 155-та бригада воює в Курській області, видавлює, вибиває противника з нашої території. Ну, звичайно, вони там не самі. Там воює ще 810-та бригада морської піхоти Чорноморського флоту, 76-та і 106-та дивізії ВДВ, мотострільці, мотопіхота Північного військового округу, Північного угруповання.

155 бригада морської піхти Тихоокеанського флоту брала участь у боях на Київщині. Українські спецслужби заявляють про причетність військових бригади до вбивств мирних мешканців Бучі, Ірпеня і Гостомеля. Незалежне російське видання «Медуза» у листопаді 2022 року повідомило, що військові 155 бригади через великі втрати жалілися губернатору Примор’я Олегу Кожем’якіну. У повідомленні йшлося, що лише за чотири дні боїв було убито 300 морпіхів. Також 16 серпня 2024 року у мережі зʼявилося відео як російські військові відрізали голову українському військовополоненому. Відповідальність за злочин на себе взяла 155 окрема гвардійська бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту Російської Федерації. Про це повідомляли аналітики ресурсу DeepState.

Про Курщину. Дата звільнення невідома

Ми точно абсолютно їх виб'ємо, абсолютно точно, по-іншому і бути не може. Але питання про конкретну дату, вибачте, я зараз просто не можу цього... Я уявляю, я знаю, плани є, їх мені доповідають на регулярній основі, але просто сказати: ось до такого числа, – ну, так не робиться. Хлопці ж мене чують. День-два, ось я назву таку дату, і вони підуть, щоб будь-що-будь до цієї дати, не будуть із втратами рахуватися. Ми не можемо так чинити. День-два – це в даному випадку вже не має великого значення.,.

«Главком»: за оцінками незалежних експертів, російська армія відвоювала половину територій, які зайняла українська армія на Курщині восени 2024 року. Однак останнім часом наступ російської армії суттєво сповільнився. Причина – брак особового складу і техніки. Північнокорейці, яких було помічено у боях на Курщині, гірше за росіян підготовлені. Про цей факт Путін жодного слова під час Підсумків року не сказав.

Про намір вдарити «Орєшніком» по Києву

В Україні багато наших хлопців, які мріють разом з нами позбавити свою країну від неонацистського режиму в Києві. Але є і інші засоби задля враження (ворога). Це системи ПРО. Ми колись про це багато дискутували, вмовляли американців не розгортати їх, щоби нам не потрібно було створювати систем подолання.

Ви сказали про те, що деякі експерти на заході вважають, що така ракета легко збивається, знищується, особливо на початковій траєкторії польоту – ну, що можна сказати таким експертам? Існує кілька видів систем ППО, як ви знаєте. Тому це Patriot, це більш сучасні системи THAAD – не знаю, є вони в Україні чи ні, по-моєму, немає. Якщо американці вирішать поставити, нехай поставлять THAAD. Це більш сучасні, ну, десь схожі з нашою С-400 системи. Якщо Patriot можна співвідносити з С-300, російською системою, то THAAD – це С-400. Характеристики дещо слабші, але загалом С-400. Ось нехай поставлять, ми наших хлопців на Україні попросимо, щоб вони нам підказали, які там є сучасні цінні для нас теж рішення. Коли я кажу «наших хлопців», я кажу без іронії. Нам є з ким розмовляти в Україні, і там багато наших хлопців, які теж разом із нами мріють про те, щоб позбавити свою країну від неонацистського режиму. Але є й інші засоби ураження. Це системи ПРО – протиракетної оборони, про яку багато говорили, багато дискутували. Ми просили колись американців не розгортати цю систему, щоб нам не потрібно було створювати систем подолання. Зрештою, ми це зробили.

…Створено два позиційні райони (із системами ПРО) – один у Румунії, один у Польщі. І там, і там на бойовому чергуванні вже стоїть по 24 системи ПРО… У Польщі система з дальністю перехоплення 1000 км, а висота 500 км. Але «Орєшнік» – то у нас – це зброя середньої дальності, це до 5,5 тис. км. Тепер уявімо собі, що наша система стоїть на відстані 2000 км. Протиракета, розташована на території Польщі, до нього не дістане… Ну а якщо ось ті експерти західні, про яких ви сказали, так вважають (що на Заході є системи, здатні збивати «Орєшнік»), нехай вони запропонують нам і нехай запропонують тим на Заході та у США, хто їм платить за їхній аналіз, провести якийсь такий технологічний експеримент. Ну, скажімо, таку високотехнологічну дуель 21 століття. Нехай визначать якийсь об'єкт для ураження, скажімо, у Києві, зосередять туди всі свої сили ППО і ПРО, а ми завдамо туди удару «Орєшніком» і подивимося, що буде. Ми до такого експерименту готові. Чи готова інша сторона? Ну, ми в будь-якому разі цього не відкидаємо, маючи на увазі, що всі системи ПРО і ППО все одно перебувають у них у роботі. І для нас буде цікаво. Те, що я вам розповів, це мені розповідають інженери, вчені, військові фахівці. Там, на рівні політичного керівництва у Штатах теж щось розповідають. Проведемо такий експеримент, таку технологічну дуель і подивимося, що вийде. Думаю, що буде корисно і для нас, і для американської сторони.

На чергові залякування Путіна ударити «Орєшніком» по Києву відреагував президент Володимир Зеленський. Він не добирав слів і коротко зазначив: «Люди гинуть, а він думає, що це «цікаво»... Довб**б».

«Главком»: Це не вперше, коли Путін лякає ударом по Києву. 28 листопада після першого використання «Орєшніка» по України російський диктатор не виключив, що наступною ціллю може стати «центр ухвалення рішень» у Києві. Окрім того, він порівнює системи THAAD і російську новітню С-400, які нібито однаково ефективно здатні збивати балістичні ракети, подібні «Орєшніку». Однак випробувань у бойових умовах системи THAAD ще не було. Натомість Україна повідомляла про знищення принаймні декількох систем С-400. Одну з них «дістали» поблизу Сімферополя, іншу на Курщині завдяки влучанню балістичною ракетою Atacms.

Компроміс з Трампом щодо війни з Україною

Не розмовляв з Трампом понад чотири роки і буду готовий до зустрічі. Росія стала набагато сильнішою за останні 2-3 роки. Ми укріплюємо обороноздатність. Боєздатність наших Збройних сил найбільшою є у світі. Ми нарощуємо виробництво озброєння на перспективу, робимо це швидкими темпами, чого не скажеш про нашого противника. Наші війська просуваються (в Україні) за рахунок саме нашої техніки…

Політика – це мистецтво компромісу. Але противна сторона в переносному смислі не готова до компромісів. Нагадаю, щоби українська сторона була готова парафувати документ у Стамбулі, а потім приїхав Борис Джонсон і сказав, що слід продовжувати воювати до останнього українця… (доказів про те, що нібито про це заявляв Борис Джонсон немає. Сам Джонсон заперечував заяви глави фракції партії «Слуга народу» у парламенті Давида Арахамії про те, що нібито британський прем’єр відмовляв Володимира Зеленського від перемовин із Росією. За словами Джонсона, він обіцяв продовжувати підтримувати Україну за будь-яких умов)

Про Сирію

Росія не програла у Сирії. У цілому, своєї цілі ми досягли. Угруповання, які воювали з Асадом, внутрішньо змінилися. США і країни заходу хочуть налагодити з ними стосунки. Чому, якщо вони терористи? Значить, уже ні, і це наслідок (дій Росії у Сирії)… Ми не воювали у Сирії, там не було наших Збройних сил. 30 тис. урядових військ відійшли від Алеппо без бою, куди підійшли 350 бойовиків. Ми вивезли 4,5 тис. іранських бійців у Тегеран.

«Главком»: «Росія досягла своєї цілі», коли роки безкарно з літаків скидала бомби по мирних містах, коли нашвидкуруч зараз забирає свій контингент з країни і змушена домовлятися з новою владою, щоби залишити хоча б якусь з баз в країні.

Арабіст Андрій Остальский каже, що був вражений висловлюванням, нібито Росія досягла своїх цілей у Сирії. «Тобто Путін ставить до себе в заслугу те, що відбулися серйозні зміни у керівництві ісламістського спротиву, яке прийшло до влади у Сирії. Виявляється, це російські бомбардування цьому усьому допомогли» – сказав експерт в коментарі «Радіо Свобода».

Про убивство генерала Кирилова

Ви сказали «замах» (звертаючись до журналіста NBC News Кір Харді Бреннан-Сіммонса, який поставив запитання). Я вам вдячний за це. Тому що ви побічно визнали, що це терористичний акт. Чому? Тому що це вбивство скоєно способом, небезпечним для життя багатьох. Режим у Києві неодноразово скоював такі злочини, терористичні злочини, теракти щодо багатьох громадян Російської Федерації.

«Главком»: Путін відреагував на вбивство генерала лише через два дні після того, що сталося, та й тільки тоді, коли західний журналіст його про це спитав. У день убивства диктатор вручав нагороди спортсменам з інвалідністю.

Про УПЦ МП

Те, що відбувається з РПЦ, це узагалі унікальна річ. Адже це грубе порушення прав людини, прав віруючих. Відбувається роздирання церкви на очах усього світу, це як розстріл. І всі у світі хочуть цього не помічати.

Російський диктатор про фсбешніків у рясі

«Главком»: Путін як і голова РПЦ патріарх Кирило продовжують наполягати, що УПЦ МП, яка себе називає просто УПЦ є однією з митрополій Російської православної церкви, що насправді відповідає Статуту РПЦ, редакція якого до повномасштабної війни цілком задовольняла керівництво УПЦ МП.

Про те, як українські спецслужби «видурюють» гроші у росіян

Зовсім нещодавно мені Герман Греф (голова правління «Сбербанку») розповів про те, що в усій банківській системі у нас із рахунків громадян тільки з території України, де цю діяльність шахрайську зведено в ранг державної політики, там просто під контролем спецслужб працюють фахівці, центри з видурювання грошей у громадян Росії, от тільки із цього напрямку видурили більше ніж 250 млрд рублів. Це, звичайно, набуває дуже серйозного розмаху. Це приблизно те, що робила гітлерівська Німеччина, друкуючи гроші під час Другої світової війни наших союзників, зокрема Великої Британії… Слід посилити не тільки контроль, а й відповідальність. Є пропозиція кримінальну відповідальність впровадити.

Про те, що транзиту газу через Україну не буде

Ось Україна відмовилася від продовження транзитного контракту. Але це ж не ми відмовилися, це Україна відмовляється. Україна відмовилася від продовження контракту, хоча отримувала від нас десь $700 млн – $800 млн на рік за контрактом. Зараз виникають питання – що з цим робити? Але це не наша проблема, це Україна перекрила постачання нашого газу європейським споживачам… Цього контракту не буде, уже все ясно. Ну, добре, ми переживемо, «Газпром» це переживе.

«Главком»: По суті, Путін каже «не наша проблема» про те, що близькі друзі Росії, такі як Словаччина і Угорщина можуть залишитися без російського газу. Окреме питання – Придністровський регіон Молдови, який десятки роки споживав російський газ, і завершить його споживати з 1 січня 2025 року.

Путінський бенефіс. Оцінка

Євгенія Альбац, головний редактор The Moscow Times в ефірі телеканалу «Дождь»:

Політику Путіна останніх років можна охарактеризувати як політику шахрайства, політику постійної брехні і політику постійних активних заходів. Його головна задача – переконати політиків Заходу у тому, що їм потрібно його боятися. Путін цілком чітко дає зрозуміти, під час цієї прямої лінії також, що є пропозиції Китаю, що є пропозиції прем’єра Угорщини Віктора Орбана, але для нього Орбана геть не існує. Це один з холопів, який годується з його руки. Насправді Путін чекає інавгурації Трампа і очікує на те, що конкретно запропонує Трамп. Він знає, що Трамп – бізнесмен, що він розглядає відносини як бізнес-угоду. Думаю, що Путін вимагатиме зняття санкції з окремих персоналій, дружбанів…

Михайло Глуховський, «Главком»