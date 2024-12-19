Ніяких Стамбульських угод не існувало: Зеленський назвав Путіна «старим фантазером»

Зеленський: Я в цілому здивований, що Путін до чогось там готовий

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву російського лідера Володимира Путіна щодо ймовірних мирних переговорів.

«Я в цілому здивований, що він до чогось там готовий. Він постійно каже, що я нелегітимний, чи, як вони там кажуть. Що стосується Стамбульських угод, яких ніколи не існувало, а був ультиматум Російської Федерації в перший же день окупації нашої держави у 2022 році. Їх гінці по різних напрямках, використовуючи різні джерела, показували нам деталі цього ультиматуму. Цих гінців в Україні немає. вони вже побігли в Росію або за кордон. У будь-якому випадку Україна не погодилась на ультиматум Російської Федерації», – сказав він під час пресконференції у Брюсселі.

За його словами, російська сторона спробувала робити наступні кроки, десь пом’якшувати свої позиції щодо цього ультиматуму.

«Україна нічого не підписувала, ніяких угод не існувало. Це була відповідь на ультиматум РФ. Демілітаризація, денацифікація? Головний нацист сьогодні на планеті Путін говорить про денацифікацію українців. Демілітаризація, далі, щоби армія України не існувала, або щось говорили про 40-50 тисяч. Тобто він просто пропонував Україні здатися, заморозити конфлікт, змінити напрямок розвитку – ні Європа, ні НАТО, а напрямок в Російську Федерацію, щоб вони керували нашою державою, позбавити нас незалежності. І ця людина говорить, що це якісь угоди. Просто старий фантазер. Ну реально – він живе в іншому світі, в своєму акваріумі», – додав Зеленський.

Сьогодні під час пресконференції російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія згодна на переговори з Україною, враховуючи так звані Стамбульські домовленості та нинішні реалії.

«Ми готові вести діалог без попередніх умов, але на базі того, про що ми домовилися – я вже сто разів про це сказав – у ході переговорного процесу у Стамбулі у 2022 році, але й виходячи з реалій, які складаються на землі сьогодні»,– сказав він.

При цьому Путін назвав Зеленського нелегітимним та заявив, що підписувати будь-які домовленості Москва готова лише з Верховною Радою.

Нагадаємо, що 18 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув до Бельгії. Тут він маэ провести низку переговорів та взяти участь у засіданні Європейської ради.

У Брюсселі президент Володимир Зеленський вже зустрівся з французьким колегою Емманюелем Макроном. Це вже восьма їхня зустріч цього року. Зеленський висловив Макрону співчуття у зв’язку з трагедією на французькому острові Майотта, яку спричинив циклон «Шидо». А також глава української держави подякував Макрону за його особисті зусилля для консолідації міжнародної підтримки довкола України.

Також Зеленький провів зустріч із президенткою Європейської комісії Урсуллю фон дер Ляєн. Зеленський заявив, що основними темами розмови стали переговорний процес щодо вступу України до ЄС та використання заморожених російських активів.

Сьогодні ж президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Європейської ради у Брюсселі і дав пресконференцію.