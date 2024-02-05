ЄС підготував повний текст програми з надання Україні 50 млрд євро
Наразі обговорюється затвердження тексту програми, яка передбачає виділення коштів для Україні
Європейський союз вже підготував повний текст програми Ukraine Facility, у межах якої Україні нададуть 50 млрд євро. Про це розповіла перша віцепрем’єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко, пише пресслужба Міністерства економіки України.
«Повний драфт програми вже готовий, і зараз триває тріалог між Європейською радою, Єврокомісією та Європарламентом щодо його остаточного затвердження. На сьогодні план включає 144 показники, 45 з яких будуть досягнуті у 2024 році», – розповіла міністерка.
За її словами, реалізація коштів відбуватиметься за трьома компонентами:
- пряма підтримка українського бюджету – 39 млрд євро;
- спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах – 8 млрд євро;
- технічна підтримка та покриття відсотків за кредитами у межах програми – 3 млрд євро.
Юлія Свириденко додала, що у 2024 році Україна розраховує отримати перші 18 млрд євро від Євросоюзу.
Раніше міністерка економіки заявила, що Україна розраховує отримати перші кошти від ЄС в рамках програми Ukraine Facility на 50 млрд євро вже у березні цього року.
Нагадаємо, у четвер, 1 лютого, усі 27 лідерів країн-членів ЄС домовилися про додатковий пакет підтримки України обсягом 50 млрд євро в межах бюджету ЄС.
Пропозиції Єврокомісії передбачають створення так званого Українського фонду в обсязі 50 мільярдів євро на наступні чотири роки, які забезпечать сталу підтримку для України зараз, а також у перспективі, під час повоєнного відновлення країни.
Як відомо, реалізація 50 млрд євро, які ЄС виділив Україні в рамках чотирирічної програми Ukraine Facility, передбачає проведення в країні ряду структурних змін – починаючи від відновлення житла, енергетичних об‘єктів та закінчуючи повною цифровізацією основних процесів на рівні держави задля мінімізації корупційних ризиків.
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