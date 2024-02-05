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ЄС підготував повний текст програми з надання Україні 50 млрд євро

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ЄС підготував повний текст програми з надання Україні 50 млрд євро
У 2024 році Україна розраховує отримати перші 18 млрд євро від Євросоюзу
фото з відкритих джерел

Наразі обговорюється затвердження тексту програми, яка передбачає виділення коштів для Україні

Європейський союз вже підготував повний текст програми Ukraine Facility, у межах якої Україні нададуть 50 млрд євро. Про це розповіла перша віцепрем’єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко, пише пресслужба Міністерства економіки України.

«Повний драфт програми вже готовий, і зараз триває тріалог між Європейською радою, Єврокомісією та Європарламентом щодо його остаточного затвердження. На сьогодні план включає 144 показники, 45 з яких будуть досягнуті у 2024 році», – розповіла міністерка.

За її словами, реалізація коштів відбуватиметься за трьома компонентами:

  • пряма підтримка українського бюджету – 39 млрд євро;
  • спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах – 8 млрд євро;
  • технічна підтримка та покриття відсотків за кредитами у межах програми – 3 млрд євро.

Юлія Свириденко додала, що у 2024 році Україна розраховує отримати перші 18 млрд євро від Євросоюзу.

Раніше міністерка економіки заявила, що Україна розраховує отримати перші кошти від ЄС в рамках програми Ukraine Facility на 50 млрд євро вже у березні цього року.

Нагадаємо, у четвер, 1 лютого, усі 27 лідерів країн-членів ЄС домовилися про додатковий пакет підтримки України обсягом 50 млрд євро в межах бюджету ЄС.

Пропозиції Єврокомісії передбачають створення так званого Українського фонду в обсязі 50 мільярдів євро на наступні чотири роки, які забезпечать сталу підтримку для України зараз, а також у перспективі, під час повоєнного відновлення країни. 

Як відомо, реалізація 50 млрд євро, які ЄС виділив Україні в рамках чотирирічної програми Ukraine Facility, передбачає проведення в країні ряду структурних змін – починаючи від відновлення житла, енергетичних об‘єктів та закінчуючи повною цифровізацією основних процесів на рівні держави задля мінімізації корупційних ризиків. 

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Теги: фінансування Європейський союз Юлія Свириденко Україна

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