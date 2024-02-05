ЄС підготував повний текст програми з надання Україні 50 млрд євро

У 2024 році Україна розраховує отримати перші 18 млрд євро від Євросоюзу

Наразі обговорюється затвердження тексту програми, яка передбачає виділення коштів для Україні

Європейський союз вже підготував повний текст програми Ukraine Facility, у межах якої Україні нададуть 50 млрд євро. Про це розповіла перша віцепрем’єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко, пише пресслужба Міністерства економіки України.

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«Повний драфт програми вже готовий, і зараз триває тріалог між Європейською радою, Єврокомісією та Європарламентом щодо його остаточного затвердження. На сьогодні план включає 144 показники, 45 з яких будуть досягнуті у 2024 році», – розповіла міністерка.

За її словами, реалізація коштів відбуватиметься за трьома компонентами:

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пряма підтримка українського бюджету – 39 млрд євро;

спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах – 8 млрд євро;

технічна підтримка та покриття відсотків за кредитами у межах програми – 3 млрд євро.

Юлія Свириденко додала, що у 2024 році Україна розраховує отримати перші 18 млрд євро від Євросоюзу.

Раніше міністерка економіки заявила, що Україна розраховує отримати перші кошти від ЄС в рамках програми Ukraine Facility на 50 млрд євро вже у березні цього року.

Нагадаємо, у четвер, 1 лютого, усі 27 лідерів країн-членів ЄС домовилися про додатковий пакет підтримки України обсягом 50 млрд євро в межах бюджету ЄС.

Пропозиції Єврокомісії передбачають створення так званого Українського фонду в обсязі 50 мільярдів євро на наступні чотири роки, які забезпечать сталу підтримку для України зараз, а також у перспективі, під час повоєнного відновлення країни.

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Як відомо, реалізація 50 млрд євро, які ЄС виділив Україні в рамках чотирирічної програми Ukraine Facility, передбачає проведення в країні ряду структурних змін – починаючи від відновлення житла, енергетичних об‘єктів та закінчуючи повною цифровізацією основних процесів на рівні держави задля мінімізації корупційних ризиків.