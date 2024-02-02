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50 млрд євро від ЄС: які кроки потрібно зробити і коли надійдуть перші гроші

Катерина Іванова
glavcom.ua
50 млрд євро від ЄС: які кроки потрібно зробити і коли надійдуть перші гроші
Завдяки трансформаційним реформам Україна впродовж 2024-2027 років отримає від ЄС 50 млрд євро
фото з відкритих джерел

Масштабні реформи відбудуться у 15 ключових сферах, серед них державне управління, судова система, сфера боротьби з корупцією, будівельна галузь тощо

Реалізація 50 млрд євро, які ЄС виділив Україні в рамках чотирирічної програми Ukraine Facility, передбачає проведення в країні ряду структурних змін – починаючи від відновлення житла, енергетичних об‘єктів та закінчуючи повною цифровізацією основних процесів на рівні держави задля мінімізації корупційних ризиків. 

Такі подробиці розповіла голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

Відбудова житлового фонду

Однією з найбільш нагальних потреб, вирішення якої фінансуватиметься з коштів Ukraine Facility, стане відбудова житлового фонду України і його подальше зростання, яке відбуватиметься за принципом «Build back better», тобто «Відбудувати краще, ніж було».

Житло має потужний економічний мультиплікативний ефект на економіку в цілому, який до війни оцінювали в середньому на рівні 6,7 грн ВВП, створюючи попит на супутні товари та послуги, сприяючи зростанню споживання домогосподарств, а також загального національного багатства та продуктивності. Тому широкомасштабна програма соціального та доступного житла може стати надзвичайно ефективним драйвером розвитку не тільки будівельного, а і цілої низки інших секторів національної економіки.

Цифровізація України

Наступний надзвичайно важливий пункт виконання умов Ukraine Facility – подальша цифровізація, тому цифровий розвиток українських територій на сьгодні є одним із пріоритетів державної регіональної політики.

«Україна вже досягла значних результатів у цифровій трансформації. Але ми будемо рухатись у цьому напрямку і надалі, оскільки оцифрування є потужним інструментом для побудови прозорої держави. Зокрема, йдеться про реформу у сфері цифровізації публічних послуг. Для неї потрібно буде прийняття плану заходів з цифровізації державних послуг на 2024-2025 роки», – розповіли у комітеті з питань організації державної влади.

У Верховній Раді наголошують, що цифрова трансформація на сьогодні відіграє центральну роль у прагненні України до зеленої, цифрової та інклюзивної економіки. Інтеграція цифрових рішень у різних секторах, узгоджених зі стандартами ЄС з точки зору цифрової стійкості, прискорить сталий розвиток, сприятиме поширенню практик циркулярної економіки та стимулюватиме економічне зростання, а також сприятиме інклюзивності та забезпеченню рівного доступу до цифрових можливостей. 

«Тут варто зауважити, що цифровізація і вирішення житлових проблем в Україні тісно взаємопов‘язані, оскільки саме завдяки діджитал-рішенням ми на сьогодні успішно вирішуємо ряд проблем як у сфері відновлення, так і у містобудуванні. Завдяки цифровій екосистемі відбудови України DREAM, єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ) і, звісно, завдяки єВідновленню – повністю цифровій і прозорій послузі, яка дозволила десяткам тисяч громадян отримати компенсацію за знищене і пошкоджене війною житло, уникаючи будь-якого посередництва з чиновниками», – наголосили у Верховній Раді.

Децентралізація та активна громада

Зауважується, що фінансова допомога ЄС вимагатиме від України і інших надважливих трансформацій. Зокрема, йдеться про посилення реформи децентралізації, оскільки саме органи місцевого самоврядування мають відігравати важливу роль у питаннях відновлення та відбудови, адже тільки вони знають усі потреби, можливості, ресурси, які є на місцях і які потрібно покращити. Важливим кроком для цього стане створення правової бази для функціонування місцевої державної адміністрації префектурного типу, а також оновлення законодавства про місцеві державні адміністрації. 

У комітеті з питань організації державної влади наголошують, що Україні також потрібно буде посилити інструменти залучення громадян до процесів прийняття рішень на місцевому рівні, тому створення умов для залучення та активної участі громадян у процесах прийняття рішень на місцях відбуватиметься насамперед через ухвалення та реалізацію змін до Закону України «Про органи самоорганізації населення», «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про публічні консультації».  

Підсумок

Ще одним важливим пунктом Ukraine Facility буде також посилення розробки та реалізації регіональної політики, оскільки після російського вторгнення територіальні диспропорції, які існували до 2022 року, різко поглибилися. Планується оновити Державну стратегію регіонального розвитку на 2021-2027 роки. 

«Завдяки трансформаціям наша країна впродовж 2024-2027 років отримає від ЄС 50 млрд євро. З цієї суми 39 млрд євро будуть спрямовані до державного бюджету для посилення макрофінансової стабільності. Більше того, очікується, що перший платіж обсягом 4,5 млрд євро ми отримаємо вже у березні цього року», – резюмувала Олена Шуляк.

Загалом важливі для реалізації Ukraine Facility масштабні реформи відбудуться у 15 ключових сферах. Серед них державне управління, управління державними фінансами, судова система, регіональна політика, сфера боротьби з корупцією, фінансовий ринок, сфера людського капіталу, бізнес-середовище, енергетика, транспорт тощо. 

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Теги: Олена Шуляк бізнес судова система ринок закон партії політика житло самоврядування транспорт послуги населення енергетика

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