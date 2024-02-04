Глава МЗС Британії звернувся до песимистів щодо перспектив війни в Україні

Девід Кемерон: «Нам потрібно припинити розмови про патову ситуацію і про те, що час не на боці України»

Західні політики та ЗМІ мають утриматися від песимістичних висловлювань щодо перспектив війни в Україні, оскільки час у ній – на боці Києва та його союзників. Про це сказав міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон в інтерв'ю The Sunday Times.

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«Нам потрібно припинити розмови про патову ситуацію і про те, що час не на боці України. Наша економіка більша за російську у 25 разів, і ми більш ніж здатні продемонструвати, що час на нашій стороні, а не на боці президента РФ Володимира Путіна», – наголосив глава британського МЗС.

За його словами, Росія вже зазнала величезної стратегічної поразки, коли розв’язала війну. Кемерон заявив, що прагне донести цю точку зору до американського експрезидента Дональда Трампа, якщо той знову стане очільником країни за підсумками президентських виборів, які відбудуться у США в листопаді цього року.

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На думку британського міністра, взаємодію з Трампом на особистому рівні доведеться вибудовувати по-іншому, ніж із нинішнім лідером США Джо Байденом, проте британські та американські військові і співробітники спецслужб звикли і вміють працювати разом, а цінності та підходи двох країн до багатьох проблем також дуже близькі.

Нагадаємо, що перед цим Кемерон пояснив, що Росія вже втратила на війні з Україною понад 300 тис. своїх військових, 20% чорноморського флоту, а також 50% територій, які вдалося окупувати агресору після лютого 2022-го, що вже є для РФ «стратегічною катастрофою».

До слова, нещодавно президент Польщі Анджей Дуда висловив сумнів щодо того, чи повернеться анексований Крим під контроль Києва. Однак згодом він пояснив свою неоднозначну заяву.