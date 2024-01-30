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Стало відомо, скільки коштів виділено на фінансування українських партій

Христина Петренко
glavcom.ua
Стало відомо, скільки коштів виділено на фінансування українських партій
Виділена сума – лише чверть від того, скільки отримають партії протягом року
фото ілюстративне

Найбільше фінансування отримала політична партія «Слуга народу»

17 січня 2024 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) здійснило щоквартальний переказ чотирьом політичним партіям, представленим у парламенті. Це кошти на фінансування статутної діяльності. Про це свідчать дані Єдиного порталу використання публічних коштів Spending.gov.ua.

Найбільшу суму отримала політична партія «Слуга народу» – 122,57 млн грн. Далі розмістились: «Європейська солідарність» – загалом 35,38 млн грн (двома платежами), «Всеукраїнське об'єднання Батьківщина» – 23,25 млн грн та «Голос» – загалом 28,91 млн грн (двома платежами).

Таким чином, загальна сума коштів платників податків, які направили на фінансування партій сягнула 210 млн грн.

Зазначимо, що згадані суми – лише чверть від того, скільки отримають партії протягом року. Річ у тім, що платежі на фінансування їхньої діяльності здійснюються щокварталу.

Загалом, як свідчать відкриті дані, після початку великої війни станом на кінець січня 2024 року НАЗК переказало політичним партіям 1369,57 млн грн. Найбільше для «Слуга народу» – 883,61 млн грн, «Європейська солідарність» – 289,44 млн грн, «Батьківщина» – 167,61 млн грн, «Голос» – 28,91 млн грн.

Невелика сума для останньої пояснюється тим, що НАЗК лише у 2024 році відновило фінансування статутної діяльності «Голосу» після виявлених у 2020 році порушень.

П'ята політична партія дев'ятого скликання – «Опозиційна платформа – За життя» востаннє отримувала фінансування від держави 21 січня 2022 року. За місяць до великої війни НАЗК переказало проросійській партії 33,2 млн грн. Влітку того ж року ОПЗЖ заборонили.

Нагадаємо, у Латвії розпочалося масштабне розслідування щодо депутата Тетяни Жданок, яка звинувачується у багаторічній шпигунській роботі на користь Росії. 

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Теги: партія Слуга народу партія Голос фінансування Європейська солідарність Батьківщина

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