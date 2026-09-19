Володимир Путін зазначив, що підстав для конфлікту з європейськими країнами «просто немає»

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що європейські лідери, попереджаючи про загрозу війни з РФ, нібито намагаються відвернути увагу своїх громадян від власних помилок в економічній та соціальній політиці. Про це пише «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

За словами Путіна, деякі керівники європейських країн навмисно нагнітають ситуацію, виправдовують розширення НАТО та використовують українців як «гарматне м'ясо».

У своїх висловлюваннях Путін повторив традиційні штампи російської пропаганди про «узурпацію влади» в Україні. Він заявив, що нинішній «український режим виродився в диктатуру», а скасування виборів під час війни виправдав бажанням «кучки казнокрадів» залишатися при владі та збагачуватися за рахунок західних спонсорів.

Водночас очільник Кремля запевнив, що Москва нібито не має жодних «агресивних намірів» щодо Європейського Союзу, а підстав для конфлікту з європейськими країнами «просто немає». Він заявив про готовність Росії до відновлення відносин та співпраці із сусідніми державами, якщо ті «почують своїх громадян», які нібито не прагнуть протистояння з РФ.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив про можливу відповідь на дії європейських країн у Балтійському морі. За його словами, Москва звернула увагу на навчання, під час яких відпрацьовувалося захоплення цивільних суден.

Варто нагадати, що Путін підписав указ про передачу під тимчасове управління російських активів французського ритейлера Auchan та швейцарського виробника харчових продуктів Nestle компанії «Л.е.в. Менеджмент».