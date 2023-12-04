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Орбан написав нового листа президенту Євроради про Україну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Орбан написав нового листа президенту Євроради про Україну
В офісі Шарля Мішеля отримання листа поки ніяк не коментували
фото з відкритих джерел

Орбан критикує рекомендацію Єврокомісії розпочати переговори про вступ із Україною

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав нового листа президенту Європейської ради Шарлю Мішелю. У ньому він закликав не виносити на порядок денний рішення стосовно макрофінансової допомоги Україні та переговорів про її вступ до ЄС. Про це повідомляє «Радіо Свобода», у розпорядженні якого опинилася копія документа. 

Як зазначається, у листі Орбан критикує рекомендацію Єврокомісії розпочати переговори про вступ із Україною, називаючи її «кінцем політики ЄС із розширення як об’єктивного інструменту, що базується на цінностях», і скаржиться на «відсутність змоги попередньо обговорити це». На думку глави угорського уряду, те, що одностайності в цьому питанні неможливо досягти, є «абсолютно зрозумілим».

«Є очікування, що з цієї нагоди Європейська Рада може й мусить схвалити рішення про початок переговорів про вступ з Україною та перегляд Багаторічної фінансової рамки (бюджету – «Главкома».) на 2021-2027 роки. З огляду на нинішній рівень політичних та технічних приготувань ці очікування необґрунтовані», – пише угорський прем’єр президентові Євроради.

Щодо бюджету ЄС, частиною якого є пропозиція надати Україні 50 млрдільярдів макрофінансової допомоги у вигляді кредитів і грантів на наступні чотири роки, Орбан пише, що дискусії надто зосереджені на «необґрунтованій, незбалансованій та нереалістичній пропозиції Єврокомісії», закликаючи формувати новий підхід, базуючись на «політичних та фінансових реаліях у країнах-членах», що потребує «додаткових зусиль і часу».

«З усією повагою закликаю вас не пропонувати Європейській Раді ухвалювати рішення з цих питань у грудні, оскільки очевидний брак консенсусу неминуче призведе до провалу. Європейська Рада має уникнути цього контрпродуктивного сценарію задля збереження єдності, що є нашим найважливішим активом», – резюмує Орбан.

В офісі Шарля Мішеля отримання листа поки ніяк не коментували.

Нагадаємо, у попередньому листі, адресованому голові Європейської ради, Орбан пригрозив заблокувати всю допомогу від Євросоюзу для України. Зокрема він планує перешкодити вступу країни до самого ЄС й ухваленню подальших санкцій проти Росії.

Теги: Віктор Орбан Угорщина Європейський союз

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