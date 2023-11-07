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Фінляндія арештувала нерухомість бізнесмена РФ, який пов’язаний з оборонним сектором

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Фінляндія арештувала нерухомість бізнесмена РФ, який пов’язаний з оборонним сектором
Російський бізнесмен, який пов'язаний із військовою промисловістю, втратив елітне майно у Фінляндії
фото з відкритих джерел

ЄС включив 68-річного підприємця і науковця Бориса Альошина до списку санкцій улітку через повномасштабну російську агресію проти України

Суд Фінляндії конфіскував земельні ділянки з нерухомістю російського бізнесмена Бориса Альошина, який обіймає відповідальні посади в компаніях, що виробляють винищувачі МіГ, «Сухий» і дрони «Оріон». Про це повідомляє YLE.

Майно конфіскували у вересні з ініціативи фінського міністерства закордонних справ. За рішенням судового пристава, були конфісковані дві суміжні ділянки з нерухомістю неподалік від містечка Лонгвік. Вартість об'єктів становить понад 2,5 млн євро. Як зазначає видання, ЄС включив 68-річного підприємця і науковця Бориса Альошина до списку санкцій улітку через повномасштабну російську агресію проти України. Він працює у багатьох компаніях, пов'язаних із російською військовою промисловістю.

Альошин направив Міністерству оборони заявку на дозвіл купівлі ділянки влітку 2020 року. У заявці йдеться про те, що бізнесмен проводив відпустки в цих місцях, де переважно рибалив.

Альошин є науковим та технологічним радником генерального директора компанії United Aircraft Corporation (UAC), яким володіє російська держава. Дочірні підприємства цього концерну випускають, зокрема, винищувачі МІГ та «Сухий» для російської армії. Він також голова ради директорів компанії «Кронштадт», яка виробляє безпілотні військові дрони «Оріон» для армії Росії.

Власність людей, які зазнали економічних санкцій з боку ЄС, заморожується у Євросоюзі. Крім того, їм заборонено подорожувати країнами союзу або проїжджати через ЄС транзитом.

Раніше повідомлялося,  що у Фінляндії затримано жінку, яка незаконно возила до РФ компоненти для боєприпасів.

Теги: Фінляндія бізнес росія санкції

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