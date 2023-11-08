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Зеленський розповів, коли буде наступне важливе рішення щодо вступу в ЄС

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Зеленський розповів, коли буде наступне важливе рішення щодо вступу в ЄС
Володимир Зеленський виступив на конференції Reuters Next
фото: скріншот

Наступне рішення щодо перемовин з Україною про вступ до ЄС може бути 14-15 грудня

Наступне важливе рішення щодо вступу України в ЄС після оприлюдення Єврокомісією рекомендацій про початок перемовин з Україною очікується приблизно 14-15 грудня. Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час виступу на конференції Reuters Next у Нью-Йорку.

«Сьогодні успішний день. Ми маємо гарні рекомендації», – зазначив президент України.

За його словами, наступне рішення щодо перемовин з Україною про вступ в ЄС може бути 14-15 грудня. У грудні на саміті лідери ЄС мають затвердити сьогоднішнє рішення Єврокомісії.

«Це буде наступний крок. І після цього буде діалог. Не знаю, як довго він буде тривати. Це дуже важливий сигнал щодо рекомендацій», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 8 листопада, посол Європейського союзу в Україні Катаріна Матернова передала прем'єр-міністрові Денису Шмигалю звіт Єврокомісії з рекомендаціями про початок вступних переговорів.

Нагадаємо, Європейська комісія офіційно рекомендує почати переговори про вступ України та Молдови до Європейського союзу. За словами фон дер Ляйєн, Україна виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС, коли надавав статус кандидата.

Як повідомлялося, Європейська комісія дала чітко зрозуміти, що Україна рухається до відкриття переговорів про членство у Євросоюзі. 

Читайте також: Вступ України до ЄС: Зеленський доручив уряду забезпечити готовність до переговорів
Теги: Європейський союз переговори президент Україна Володимир Зеленський

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