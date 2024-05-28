ЄС розглядає можливість зняття обмежень для ЗСУ на використання західної зброї – Боррель

Глава дипломатії ЄС заявив, що деякі країни Євросоюзу погодилися зняти обмеження для України на удари по території РФ західним озброєнням

Число держав ЄС, які погодяться зняти обмеження на удари Україною по об'єктах в РФ західним озброєнням, збільшиться

Деякі країни Європейського Союзу дозволили українським захисникам бити їхньою зброєю по цілях на території Росії. Про це повідомив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів оборони країн Євросоюз.

Країн Євросоюзу обговорили можливість зняття обмежень для ЗСУ на використання західної зброї для ударів по військових цілях на території РФ. Зокрема, за словами дипломата, це питання порушив генсек НАТО Єнс Столтенберг, який особисто був присутній на засіданні.

Глава дипломатії ЄС заявив, що деякі країни Євросоюзу погодилися зняти обмеження для України на удари по території РФ західним озброєнням. Однак він не розповів, про які саме країни йдеться, а також не сказав, скільки країн погодилося зняти вищезгадане табу.

«Говорячи відверто, я не можу назвати число... Деякі однозначно сказали: Я збираюсь зняти ці обмеження. Інші сказали те ж, але не у такий чіткий спосіб. Інші сказали: Ну, дайте мені про це поміркувати. Тож я не можу сказати число тих, які дали згоду чи ні», – сказав Боррель.

Дипломат також припустив, що число держав ЄС, які погодяться зняти обмеження на удари Україною по об'єктах в РФ західним озброєнням, збільшиться. «У будь-якому разі – це число зміниться… Події змінюються та люди змінюються», – сказав глава дипломатії ЄС.

Водночас він наголосив, що відповідне рішення залежить від кожної країни-члена індивідуально. А також додав, що на рівні ЄС ніхто не буде змушувати країни діяти тим чи іншим чином.

Як повідомлялося раніше, на засіданні ради ЄС на рівні глав Міноборони серед іншого розглядали питання щодо скасування заборони на застосування західної зброї для ударів по військових цілях на території РФ.

Більшість країн НАТО не підтримують удари України західною зброєю по території РФ. Про відповідну позицію неодноразово заявляли, зокрема, США. Нещодавно речник Держдепу США Метью Міллер сказав, що Вашингтон не заохочує і не уможливлює нанесення ударів Україною з американської зброї по території РФ. Проте Україна самостійно приймає рішення, як їй використовувати зброю власного виробництва. Проти ударів України по РФ західною зброєю також й Італія та Німеччина.

Нагадаємо, уряд Польщі не повинен виключати відправку військ в Україну. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Раніше повідомлялося, що країни Балтії та Польща не виключають введення своїх військ в Україну, якщо Росія досягне стратегічного прориву на сході. На конференції з питань зовнішньої політики та політики безпеки, що проходила в столиці Естонії минулого тижня, парламентарі країн Балтії попередили представників німецького уряду про наслідки політики Берліна щодо війни в Україні.

Йдеться про відмову надавати українській армії далекобійну зброю, нестачу боєприпасів і техніки та заборону ЗСУ завдавати удари по території РФ західною зброєю.



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