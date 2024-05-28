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Відправка західних військ в Україну: влада Фінляндія застерегла від спекуляцій

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Відправка західних військ в Україну: влада Фінляндія застерегла від спекуляцій
Поки Фінляндія не вважає можливим відправки військ в Україну
фото з відкритих джерел

Фінляндія домовилася з Україною про підтримку на умовах, які виходили від української сторони 

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо не вважає можливим сценарій відправлення фінських військ в Україну, навіть якщо Росія просунеться вглиб території України. Про це пише Yle.

Питання про відправку в Україну військових із Фінляндії виникло у світлі недільної публікації газети Der Spiegel. У ній йдеться про те, що країни Балтії та Польща втомилися від того, що Україна одержує недостатньо озброєння, і готові відправити туди своїх солдатів.

Орпо «не вважає такий сценарій можливим» для Фінляндії, навіть якщо Росія просунеться глибше на території України.

Прем'єр-міністр країни наголошує, що Фінляндія домовилася з Україною щодо підтримки на умовах, що виходили від української сторони. Наразі до них входять постачання зброї та військова підготовка.

Президент Фінляндії Александер Стубб також підкреслив, що це лише спекуляція, і ставлення Фінляндії до цього питання не змінилося.

Він скептичний щодо відправки фінських військ в Україну.

«Розмови про відправлення військ на даному етапі є спекуляцією, і позиція Фінляндії не змінилася», – зазначив Стубб.

Раніше прем'єр Фінляндії назвав мету російських провокацій на кордоні.

Тим часом, уряд Польщі не повинен виключати відправку військ в Україну. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. 

Раніше повідомлялося, що країни Балтії та Польща не виключають введення своїх військ в Україну, якщо Росія досягне стратегічного прориву на сході. На конференції з питань зовнішньої політики та політики безпеки, що проходила в столиці Естонії минулого тижня, парламентарі країн Балтії попередили представників німецького уряду про наслідки політики Берліна щодо війни в Україні.

Нагадаємо, союзники по НАТО поступово наближаються до рішення відправити в Україну свої війська. Їх використовуватимуть для навчання українських сил.

Теги: війна Фінляндія військові

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