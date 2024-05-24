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Договір між Молдовою та ЄС: спікер Гросу розкрив задум Росії

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Договір між Молдовою та ЄС: спікер Гросу розкрив задум Росії
На думку Гросу, країна-агресорка спрямує зусилля на референдум і президентські вибори
фото з відкритих джерел

Спікер парламенту Молдови: нейтралітет – це про посилення оборони

Молдова підписала угоду із ЄС щодо партнерства у сфері безпеки і оборони, але Росія вивернула концепцію «нейтралітету», нав’язуючи республіці, що вона має бути беззбройною. Про це в ексклюзивному коментарі «Главкому» розповів спікер молдовського парламенту Ігор Гросу.

«Це перший такий досвід і для нас, і для ЄС, коли він укладає подібні домовленості із країною поза своїми межами. Це буде представлено платформою, через яку Молдова отримає доступ, наприклад до фонду European Peace Facility, які будуть направлені на посилення захисту нашого повітряного простору, також до інструментів кіберзахисту, протидії дезінформації, а багато іншого», – прокоментував він безпековий договір між Молдовою та ЄС.

Гросу наголосив, що Росія постійно маніпулює нейтралітетом Республіки Молдова у цьому контексті. Політик додав, що росіяни вивернули концепцію «нейтралітету», нав’язуючи країні, що вона має бути беззбройною.

«Ми наполягаємо, що нейтралітет – навпаки передбачає дії зі зміцнення свого захисту, бо ти не є частиною системи колективної безпеки. Тому навпаки, треба інвестувати в систему свого захисту й оборони. Ми вперше за 30 років незалежності збільшили видатки у бюджеті на оборону», – наголосив спікер парламенту Молдови.

На думку Гросу, країна-агресорка спрямує зусилля на референдум і президентські вибори. «Проти цього будуть спрямовані зусилля, але ми готові до цього», – підкреслив політик.

21 травня Європейський союз та Республіка Молдова підписали угоду про партнерство у сфері безпеки й оборони. Угода складається із 28 пунктів і передбачає консультації в різних сферах після посилення безпекових викликів у регіоні після 2022 року.

Як повідомлялося, Молдова готова стати «стратегічним хабом» для відновлення України після завершення широкомасштабної військової агресії з боку РФ.

«Демократична та стабільна Молдова є надійним сусідом України, з якою ми маємо спільний кордон завдовжки 1200 кілометрів», – заявила президентка Молдови Майя Санду. Вона зазначила, що Молдова готується взяти на себе роль «стратегічного хаба» для повоєнного відновлення України.

Нагадаємо, Молдова має використати досвід Карабаху для того, щоб відновити свою територіальну цілісність, що підтримали б усі великі держави. Ексзаступник директора Служби інформації та безпеки Молдови Александру Балан в інтерв’ю «Главкому» назвав це «історичним шансом» для країни.

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Теги: Ігор Гросу нейтралітет Європейський союз референдум Молдова вибори росія

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