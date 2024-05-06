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Угорці вийшли на масовий мітинг проти партії Орбана

Катерина Іванова
glavcom.ua
Угорці вийшли на масовий мітинг проти партії Орбана
Останні опитування показують, що партія Мадьяра, можливо, стала найбільшою опозиційною силою до партії «Фідес», на яку опирається Орбан
фото: АР

Організатором мітингу став опозиційний політик

У неділю, 5 травня, в Угорщині відбувся протест проти партії «Фідес» та прем'єр-міністра Віктора Орбана. На вулиці вийшли тисячі місцевих жителів. Про це повідомляє Reuters та Associated Press.

Організатором мітингу, на який зібралося близько 10 тисяч людей з усієї Угорщини, став опозиційний політик Петер Мадьяр, який балотуватиметься до Європейського парламенту на початку червня.

«Сьогодні переважна більшість угорського народу втомилася від правлячої еліти, від ненависті, апатії, пропаганди та штучних поділів. Угорці хочуть співпраці, любові, єдності та миру», – говорив він на мітингу.

Мадьяр, який раніше належав до партії Фідес», від лютого цього року гостро засуджує націоналіста Віктора Орбана як керівника «мафіозною державою», оголосивши війну тому, що він називає пропагандистською машиною, якою керує уряд.

Його партія TISZA («Повага і свобода») оголосила, що висуне 12 кандидатів на виборах до Європейського Союзу 9 червня, причому Мадьяр буде першим у партійному списку. TISZA також оголосила, що висуне чотирьох кандидатів на виборах до місцевої ради в Будапешті.

Останні опитування показують, що партія Мадьяра, можливо, стала найбільшою опозиційною силою до партії «Фідес», на яку опирається Орбан. Цього тижня соцопитування, проведене соціологами Mediaan, оцінило шанси TISZA на рівні 25%, щоправда за «Фідес» готові голосувати 45% виборців.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан постійно блокує виділення допомоги Україні, адже вважає, що гроші, які надають Україні, мають давати Угорщині. Голова угорського уряду заявив, що через виділення коштів Україні страждає європейський середній клас. На його думку, Європейський союз має виділяти для України якомога менше фінансової допомоги.

Він додав, що блокує передачу грошової допомоги для України, зокрема, через те, що Брюсель має виділяти фіндопомогу Угорщині.

Раніше прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Захід перебуває за крок від введення військ в Україну, але Будапешт не хоче війни.

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Теги: соцопитування Європейський союз Віктор Орбан протест партії Угорщина гроші Свобода Будапешт міністр мітинг

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