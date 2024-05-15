Посли Євросоюзу схвалили заборону низки пропагандистських ресурсів РФ

Заборона має поширюватися на всю територію Європейського Союзу

До списку потрапило видання, яке пов'язано з екснардепом Віктором Медведчуком

Посли Європейського Союзу погодили заборону роботи низки російських видань. Серед них видання Voice of Europe, яке пов'язано з екснардепом Віктором Медведчуком. Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

Згідно з повідомленням Йозвяка, під заборону попали видання «Риа Новости», «Известия» та «Российская газета».

У списку також є видання Voice of Europe. Його пов'язують з обвинуваченим у держзраді колишнім депутатом від забороненої «ОПЗЖ» та кумом російського диктатора Володимира Путіна Віктором Медведчуком.

Зазначається, що заборона має поширюватися на всю територію Європейського Союзу.

Як повідомлялося, Європейський парламент закликав ЄС запровадити обмеження проти медійних організацій та осіб, відповідальних за поширення російської пропаганди. Зокрема, сюди ввійшли екснардеп Віктор Медведчук, його соратник Артем Марчевський та видання Voice of Europe.

Раніше чеський уряд викрив велику мережу з поширення російського впливу в шести європейських країнах – Німеччині, Франції, Польщі, Бельгії, Нідерландах та Угорщині. Журналісти-розслідувачі виявили, що ключовою фігурою мережі був український проросійський політик Віктор Медведчук, переданий Києвом Росії 2022 року під час обміну полоненими.