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Група «Вагнер» просила зброю в Китаю – ЗМІ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Група «Вагнер» просила зброю в Китаю – ЗМІ
Пекін не відповів на запит ПВК «Вагнер» щодо постачань зброї
Фото: ua.news

Російські найманців хотіли отримати боєприпаси та обладнання з Китаю на початку 2023 року

На початку цього року приватна військова компанія російського терориста Євгена Пригожина «Вагнер» зверталася до Китаю з проханням про постачання зброї, але Пекін цей запит проігнорував. Про це йдеться у «злитих» у мережу секретних документах США, пишуть The Telegraph та Financial Times.

Як пишуть ЗМІ, дані цього витоку свідчать про те, що представники групи найманців на чолі з соратником Путіна Євгеном Пригожиним хотіли отримати боєприпаси та обладнання з Китаю на початку 2023 року.

Проте станом на початок січня Китай «не надсилав («вагнерівцям» – «Главком») жодної зброї, навіть для випробувань, і не мав контакту з (ПВК «Вагнер» – «Главком») щодо постачань зброї», йдеться в документах. 

Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив: українська сторона поки не бачить ознак наявності на фронті зброї, виробленої в Китаї

Раніше ЗМІ повідомляли, що в злитих документах Пентагону зазначається, що на початку року Китай ухвалив рішення про поставки летальної зброї Росії. Пекін планував замаскувати військову техніку для РФ під цивільні предмети. Але наразі у США не бачать ознак того, щоб така допомога надавалася.

Пекін у відповідь на злиті документи Пентагону заявив, що не буде продавати зброю жодній зі сторін війни – ні агресорці Росії, ні Україні. 

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Теги: Китай зброя ПВК Вагнера

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