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Трамп очікує на поступки від Путіна? Журналісти розкрили план Білого дому

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Трамп очікує на поступки від Путіна? Журналісти розкрили план Білого дому
США послабили санкції проти Росії та очікують відповіді від Путіна
фото: Getty Images

Вашингтон послабив санкції проти російського дизельного палива та розраховує, що Кремль відповість зміною позиції на переговорах про завершення війни

Адміністрація президента США Дональда Трампа сподівається, що скасування санкцій на продаж російського дизельного палива допоможе схилити російського диктатора Володимира Путіна до компромісу стосовно завершення війни в Україні. Американська влада розраховує, що після останніх рішень Вашингтона Москва виявить більшу готовність до переговорів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

За інформацією видання, у середу, 21 жовтня, спеціальний посланець Білого дому Стів Віткофф має зустрітися з Путіним у Санкт-Петербурзі. Під час переговорів він планує представити російському лідеру оновлену пропозицію стосовно припинення війни в Україні. До зустрічі в режимі відеоконференції також має долучитися Джаред Кушнер – зять і радник американського президента Дональда Трампа.

За словами представника американської влади, у Вашингтоні сподіваються, що російська сторона буде більш готовою до компромісу після нещодавніх рішень адміністрації США.

Зокрема, йдеться про скасування санкцій стосовно продажу російського дизельного палива. Крім того, американська адміністрація вжила інших заходів, які позитивно сприйняли в Росії.

У Білому домі розраховують, що ці кроки вплинуть на позицію Кремля та сприятимуть просуванню переговорів про можливе завершення війни. Водночас наразі невідомо, чи справді послаблення санкцій та інші рішення Вашингтона змінять позицію Володимира Путіна.

Поїздці Стіва Віткоффа до Росії передували переговори в Осло, де президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками Сполучених Штатів та європейськими партнерами.

До обговорення долучилися лідери Норвегії та Фінляндії, а також представники Франції, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Європейського Союзу та НАТО.

Головною темою переговорів стала підготовка спільної пропозиції стосовно рамкової угоди про припинення війни в Україні. За словами американського чиновника, українська сторона представила нові ідеї, які детально обговорили під час зустрічей. Представник США повідомив про значний прогрес та узгодженість подальших кроків на робочому рівні. Водночас досягнутий прогрес поки не означає, що сторони погодили всі умови майбутньої угоди.

У Вашингтоні сподіваються, що оновлена пропозиція, яку Віткофф представить Путіну, допоможе перейти до прямих тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії. Надалі американська адміністрація розраховує розширити переговорний процес, залучивши до нього інших міжнародних партнерів.

Нагадаємо, раніше Politico повідомило, що президент США Дональд Трамп чинить тиск на українського лідера Володимира Зеленського через особисту неприязнь, водночас значно прихильніше ставлячись до російського диктатора Володимира Путіна. За інформацією видання, такі дії американського президента викликали занепокоєння серед європейських дипломатів та урядовців.

Крім того, очільниця дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що американські переговорники вже майже два роки намагаються схилити Україну до капітуляції. За її словами, Київ досі не погодився на умови Путіна завдяки значній підтримці європейських країн.

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Теги: росія Дональд Трамп США

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