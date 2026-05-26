ЄС розколовся через ідею прямих переговорів із Путіним

Єгор Голівець
ЄС не зміг домовитися, хто говоритиме з Путіним від імені блоку
Одні країни хочуть діалогу з Кремлем, інші попереджають про пастку для України

Країни Європейського Союзу розділилися у питанні можливого призначення спеціального переговірника для контактів із Росією. Частина держав вважає це небезпечною поступкою Кремлю, інші – необхідним кроком на тлі поступового відходу США від ролі головного посередника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

Дискусія загострилася напередодні неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, де питання контактів із Москвою стане однією з ключових тем.

Найбільш проукраїнські країни Євросоюзу виступають проти призначення окремого переговорника. У Варшаві, Вільнюсі та Таллінні побоюються, що Кремль використає переговорний процес для затягування часу та послаблення санкційного тиску.

«Ми не хочемо, щоб Україна сприймала нас як когось, хто чинить на них тиск, щоб вони пішли на компроміси», – заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час конференції GLOBSEC у Празі.

Міністри закордонних справ Естонії та Литви також попередили про ризик «пастки» з боку Кремля. Скептично до ідеї ставиться і головна дипломатка ЄС Кая Каллас.

Попри це, у кулуарах Євросоюзу досі обговорюють можливих кандидатів на роль спеціального представника для контактів із Росією. Серед потенційних претендентів називають президента Євроради Антоніу Кошту, президента Фінляндії Александара Стубба, колишнього голову ЄЦБ Маріо Драгі, експрезидента Фінляндії Саулі Нійністьо та колишнього голову Єврокомісії Жана-Клода Юнкера.

Александер Стубб уже підтвердив, що готовий розглянути таку роль, однак лише за умови офіційного звернення лідерів ЄС та досягнення стійкого припинення вогню.

Частина урядів ЄС побоюється, що сама дискусія про переговорника лише продемонструє внутрішній розкол усередині Євросоюзу та створить додаткові ризики для єдиної позиції щодо підтримки України.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 24 травня поговорили телефоном. Ініціювала переговори французька сторона.

До слова, Європейський Союз не розглядає Білорусь як можливого посередника у майбутніх переговорах щодо завершення війни в Україні. У Брюсселі пояснили це підтримкою російської агресії з боку режиму Олександра Лукашенка.

