Німеччина викликала російського посла через атаки на Київ та погрози дипломатам

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Берлін різко відреагував на російські заклики до іноземних посольств залишити Київ
фото з відкритих джерел
Міністерство закордонних справ Німеччини викликало російського посла через удари по Києву

Берлін рішуче відреагував на спроби Кремля залякати іноземні дипломатичні місії та посилення терору проти цивільного населення України. Міністерство закордонних справ Німеччини викликало російського посла через удари по Києву та погрози дипломатам. Про це відомство повідомило на своїй офіційній сторінці у соцмережі X, інформує «Главком».

Німецьке зовнішньополітичне відомство ухвалило рішення викликати посла РФ у Берліні на тлі масованих ударів по цивільній інфраструктурі та прямих погроз на адресу дипломатів у Києві.

«Атаки на лікарні, школи та німецькі телестудії, заклики до нашого посольства залишити Київ: Росія робить ставку на погрози, терор та ескалацію. Саме тому ми сьогодні викликали посла Росії», – йдеться у заяві німецького МЗС.

У Берліні наголосили, що під час розмови російській стороні чітко дали зрозуміти: подібна шантажистська тактика Кремля не дасть жодних результатів, а допомога Україні лише посилиться.

Зауважимо, екстрене засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй для обговорення різкої ескалації російських повітряних атак на мирні українські міста відбудеться вже цього четверга, 28 травня.

Нагадаємо, масована комбінована атака на Київ у ніч проти 24 травня стала однією з найдорожчих і наймасштабніших за останній час. «Главком» підрахував, скільки коштував Росії цей удар і чи може вона підтримувати такий темп надалі.

Як відомо, нічний обстріл столиці та Київщини став одним із найважчих. Поки на Київщині фіксували прильоти експериментальних балістичних ракет «Орєшнік» по Білій Церкві, у самому Києві руйнувань та пошкоджень різного ступеня зазнали понад 50 локацій. Серед них – ринок на Лук'янівці, два житлові комплекси біля посольства США («Зелений острів-1» та «Зелений острів-2»), будівля посольства Азербайджану, а також Національний художній музей та музей «Чорнобиль»

