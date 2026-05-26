США дозволили Польщі виробляти ракети для Patriot

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Робота над організацією виробництва ракет для Patriot у Польщі триває уже давно
Ракети для Patriot можуть вироблятися в межах консорціуму польських оборонних компаній

Державний департамент США схвалив можливість виробництва ракет Patriot на підприємствах Польщі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rmf24.

Як розповів заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, Держдеп США дав попередню згоду на реалізацію проєкту. Ракети планують виробляти на підприємствах польського оборонного сектора. За словами Томчика, це стане важливим кроком для зміцнення військових можливостей країни.

Переговори про запуск виробництва велися тривалий час, але США не поспішали передавати подібні технології. Ситуація змінилася через зростання потреби в ракетах і скорочення американських запасів.

Сучасні ракети PAC-3 MSE постачалися Україні, закуповувалися союзниками США, а частина ресурсів була витрачена під час війни з Іраном. На цьому тлі Сполучені Штати зацікавлені не тільки у відновленні запасів, а й у розширенні виробництва. Зараз щорічно випускається близько 700 ракет PAC-3 MSE, проте США розраховують збільшити обсяги до 2000 одиниць до кінця 2030 року.

Томчик повідомив, що після візиту польської делегації до США американська сторона стала більш відкритою до співпраці. За його словами, виробництво ракет для Patriot може бути організовано в рамках консорціуму польських оборонних підприємств.

Крім того, Вашингтон зацікавлений у можливості випуску в Польщі ракет великої дальності для Himars, а також ракет Hellfire, які використовуються, зокрема, на вертольотах Apache. Польська армія вже використовує дві батареї Patriot і очікує на поставку ще шести комплексів.

Нагадаємо, за інформацією The Washington Post, європейські країни наразі виявляють обережність у питанні передачі Україні додаткових ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot.

До слова, Україна дедалі активніше використовує новітні системи радіоелектронної боротьби як дешевшу альтернативу дорогим західним ракетам для ППО.

