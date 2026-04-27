Україна та Норвегія вироблятимуть дрони для ЗСУ: Міноборони розкрило деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Україна та Норвегія вироблятимуть дрони для ЗСУ: Міноборони розкрило деталі
Планується виготовити декілька тисяч дронів mid-strike для Сил оборони України
фото: Міноборони

Очікується, що перші БпЛА, виготовлені в Норвегії, будуть передані Силам оборони вже до літа цього року

Україна та Норвегія створюють перше спільне виробництво українських безпілотників. Планується виготовити декілька тисяч дронів mid-strike на території Норвегії. Уся продукція, виготовлена в межах проєкту, буде передана Силам оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони.

Проєкт буде профінансовано норвезькою стороною за рахунок додаткових коштів. Відповідну угоду підписали у Києві посол Норвегії в Україні Ларс Рагнар Аалеруд Гансен та заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Сергій Боєв.

«Угода відкриває можливість масштабування виробництва українських технологій, які вже довели свою ефективність на полі бою, та посилення оборонних спроможностей обох країн», – наголошує Міноборони.

Очікується, що перші системи, виготовлені в Норвегії, будуть передані Силам оборони вже до літа цього року. Угода також передбачає розвиток комплексного промислового співробітництва, включно з проведенням досліджень.

Нагадаємо, українські дронарі демонструють безпрецедентну ефективність на полі бою. Лише за першу декаду квітня Сили безпілотних систем ліквідували та вивели із ладу тисячі окупантів та одиниць техніки. 

Раніше «Главком» писав, що українські сили встановили новий рекорд зі знищення ворожих безпілотників. За словами міністра оборони Михайла Федорова, було перехоплено 15 438 дронів на лінії бойового зіткнення та над українськими містами.

Україна та Норвегія вироблятимуть дрони для ЗСУ: Міноборони розкрило деталі
Україна та Норвегія вироблятимуть дрони для ЗСУ: Міноборони розкрило деталі
