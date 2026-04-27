Україна та Норвегія вироблятимуть дрони для ЗСУ: Міноборони розкрило деталі

Очікується, що перші БпЛА, виготовлені в Норвегії, будуть передані Силам оборони вже до літа цього року

Україна та Норвегія створюють перше спільне виробництво українських безпілотників. Планується виготовити декілька тисяч дронів mid-strike на території Норвегії. Уся продукція, виготовлена в межах проєкту, буде передана Силам оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони.

Проєкт буде профінансовано норвезькою стороною за рахунок додаткових коштів. Відповідну угоду підписали у Києві посол Норвегії в Україні Ларс Рагнар Аалеруд Гансен та заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Сергій Боєв.

«Угода відкриває можливість масштабування виробництва українських технологій, які вже довели свою ефективність на полі бою, та посилення оборонних спроможностей обох країн», – наголошує Міноборони.

Очікується, що перші системи, виготовлені в Норвегії, будуть передані Силам оборони вже до літа цього року. Угода також передбачає розвиток комплексного промислового співробітництва, включно з проведенням досліджень.

