Засідання Радбезу ООН через російський терор проти цивільних в Україні: оголошено дату

Україна скликає Раду Безпеки ООН через ескалацію російських атак на цивільне населення та інфраструктуру

Екстрене засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй для обговорення різкої ескалації російських повітряних атак на мирні українські міста відбудеться вже цього четверга, 28 травня інформує «Главком».

Українська делегація звернулася до постійного представника Китаю Фу Цуна, чия країна наразі головує в Радбезі. Стало відомо, що засідання розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за Києвом).

Головною темою обговорення стане системне та цілеспрямоване знищення Росією цивільного населення та критичної інфраструктури України за допомогою ракетних та дронових ударів.

Напередодні засідання міжнародна спільнота висловила жорстку солідарність із Києвом. Майже 50 країн-членів ООН виступили зі спільною рішучою заявою, у якій засудили останні масовані обстріли української столиці та інших регіонів країни.

Західні партнери та союзники України вкотре наголосили, що свідомі удари по житлових будинках та енергетичних об'єктах є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та статуту ООН.

Нагадаємо, масована комбінована атака на Київ у ніч проти 24 травня стала однією з найдорожчих і наймасштабніших за останній час. «Главком» підрахував, скільки коштував Росії цей удар і чи може вона підтримувати такий темп надалі.

«Главком» писав, що 25 травня речниця закордонного відомства Росії Марія Захарова заявила, що удари по Києву «завдавались і будуть завдаватись». Раніше Сергій Лавров під час телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо оголосив про початок «системних ударів» по об'єктах у столиці. У відповідь посольства країн ЄС відмовилися евакуйовуватися, назвавши погрози Кремля «шедевром лицемірства».

До слова, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров зазначив, що найближчим часом очікується значне посилення взаємних ракетно-дронових ударів між Росією та Україною. Через це цивільному населенню в окупованому Криму варто подбати про власну безпеку.

Як відомо, нічний обстріл столиці та Київщини став одним із найважчих. Поки на Київщині фіксували прильоти експериментальних балістичних ракет «Орєшнік» по Білій Церкві, у самому Києві руйнувань та пошкоджень різного ступеня зазнали понад 50 локацій. Серед них – ринок на Лук'янівці, два житлові комплекси біля посольства США («Зелений острів-1» та «Зелений острів-2»), будівля посольства Азербайджану, а також Національний художній музей та музей «Чорнобиль».