Головна Світ Політика
search button user button menu button

Засідання Радбезу ООН через російський терор проти цивільних в Україні: оголошено дату

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Засідання Радбезу ООН через російський терор проти цивільних в Україні: оголошено дату
Стала відома дата екстреного засідання Радбезу ООН
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Україна скликає Раду Безпеки ООН через ескалацію російських атак на цивільне населення та інфраструктуру

Екстрене засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй для обговорення різкої ескалації російських повітряних атак на мирні українські міста відбудеться вже цього четверга, 28 травня інформує «Главком».

Українська делегація звернулася до постійного представника Китаю Фу Цуна, чия країна наразі головує в Радбезі. Стало відомо, що засідання розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за Києвом).

Головною темою обговорення стане системне та цілеспрямоване знищення Росією цивільного населення та критичної інфраструктури України за допомогою ракетних та дронових ударів.

Напередодні засідання міжнародна спільнота висловила жорстку солідарність із Києвом. Майже 50 країн-членів ООН виступили зі спільною рішучою заявою, у якій засудили останні масовані обстріли української столиці та інших регіонів країни.

Західні партнери та союзники України вкотре наголосили, що свідомі удари по житлових будинках та енергетичних об'єктах є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та статуту ООН.

Нагадаємо, масована комбінована атака на Київ у ніч проти 24 травня стала однією з найдорожчих і наймасштабніших за останній час. «Главком» підрахував, скільки коштував Росії цей удар і чи може вона підтримувати такий темп надалі.

«Главком» писав, що 25 травня речниця закордонного відомства Росії Марія Захарова заявила, що удари по Києву «завдавались і будуть завдаватись». Раніше Сергій Лавров під час телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо оголосив про початок «системних ударів» по об'єктах у столиці. У відповідь посольства країн ЄС відмовилися евакуйовуватися, назвавши погрози Кремля «шедевром лицемірства».

До слова, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров зазначив, що найближчим часом очікується значне посилення взаємних ракетно-дронових ударів між Росією та Україною. Через це цивільному населенню в окупованому Криму варто подбати про власну безпеку. 

Як відомо, нічний обстріл столиці та Київщини став одним із найважчих. Поки на Київщині фіксували прильоти експериментальних балістичних ракет «Орєшнік» по Білій Церкві, у самому Києві руйнувань та пошкоджень різного ступеня зазнали понад 50 локацій. Серед них – ринок на Лук'янівці, два житлові комплекси біля посольства США («Зелений острів-1» та «Зелений острів-2»), будівля посольства Азербайджану, а також Національний художній музей та музей «Чорнобиль»

Читайте також:

Теги: ООН війна Радбез ООН Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мапа бойових дій deepstatemap.live
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 травня: ситуація на фронті
Сьогодні, 06:00
Рубіо: За жодних обставин ми не можемо дозволити їм нормалізувати той факт, що вони можуть підривати комерційні судна
Рубіо заявив, що контроль Ірану над Ормузькою протокою не повинен бути нормалізований
5 травня, 23:29
Швейцарська розвідка попередила Європу про справжні плани Кремля
Росія вже веде війну проти Європи? Розвідка Швейцарії забила на сполох
6 травня, 17:53
Фронтмен гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк на концерті у Києві
«Бумбокс» зіграв масштабний концерт у Києві та спровокував хвилю обговорень
17 травня, 17:10
Атака на Україну, стрілянина у США: головне за ніч 19 травня
Атака на Україну, стрілянина у США: головне за ніч 19 травня
19 травня, 05:50
Іранський безпілотни в Національному аерокосмічному парку в Тегерані
Іран відновлює військовий потенціал значно швидше, ніж очікували в США
21 травня, 22:52
У Дарницькому районі є влучання в багатоповерховий житловий будинок, де обвалились конструкції
Атака на столицю: рятувальники показали кадри порятунку людини
14 травня, 06:21
Президент підписав новий указ
Затверджено новий склад української частини комітету президентів України та Польщі
19 травня, 16:15
Ігор Кондратюк висловився про Олега Винника, який виїхав за кордон
Відомий продюсер пояснив, чому Винник, який не виступав в Росії, зазнає небаченого хейту
Сьогодні, 09:10

Політика

Німеччина викликала російського посла через атаки на Київ та погрози дипломатам
Німеччина викликала російського посла через атаки на Київ та погрози дипломатам
Російський бізнес звернувся до Путіна через мільярдні збитки від атак БпЛА 
Російський бізнес звернувся до Путіна через мільярдні збитки від атак БпЛА 
Засідання Радбезу ООН через російський терор проти цивільних в Україні: оголошено дату
Засідання Радбезу ООН через російський терор проти цивільних в Україні: оголошено дату
США дозволили Польщі виробляти ракети для Patriot
США дозволили Польщі виробляти ракети для Patriot
Іран змусив США грати за своїми правилами – Financial Times
Іран змусив США грати за своїми правилами – Financial Times
ЄС розколовся через ідею прямих переговорів із Путіним
ЄС розколовся через ідею прямих переговорів із Путіним

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 18:06
Євросоюз назвав умову для призначення спецпредставника по Україні
Сьогодні, 17:37
Під час візиту до Києва у Тихановської в руках помітили фото невідомого чоловіка: ким він виявився (фото)
Сьогодні, 16:59
Держсекретар Радбезу Білорусі у Москві розповів про нове місце, «звідки готувався напад»
Сьогодні, 15:33
Кремль після чергових погроз розповів, що означають «системні» удари по Києву
Сьогодні, 15:15
Пориви вітру до 20 м/с: погода в Україні на 26 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua