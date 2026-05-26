Головна Світ Політика
search button user button menu button

Російський бізнес звернувся до Путіна через мільярдні збитки від атак БпЛА 

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Російський бізнес звернувся до Путіна через мільярдні збитки від атак БпЛА 
Російські олігархи попросили у Путіна системи РЕБ і лазерну зброю
фото: АР
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Російські бізнесмени попросили у Путіна зброю для захисту заводів від дронів

Представники великого російського бізнесу попросили у диктатора Володимира Путіна дозволити використовувати великокаліберну зброю та резервістів для охорони підприємств від атак безпілотників. Як пише «Главком», про це під час зустрічі з Путіним у Кремлі заявив глава Російського союзу промисловців і підприємців Олександр Шохін.

За словами Шохіна, російські підприємства вже самостійно займаються захистом своїх об’єктів, однак хочуть отримати більше можливостей для оборони.

«Деякі питання потребують врегулювання. Вони пов’язані з механізмами забезпечення озброєнням – не лише легкого озброєння калібру 7,62, а й більш великого. Це і різні системи РЕБ, і лазерні установки, і інші калібри», – заявив він.

Також російський бізнес просить закріпити резервістів за конкретними підприємствами для охорони об’єктів. Шохін поскаржився, що зараз резервістів постійно перекидають між різними завданнями.

«Часто буває, що ці резервісти сьогодні в одному місці, завтра – в іншому. Тільки вони починають охороняти об’єкт, як уже виникають нові завдання», – сказав він.

До слова, збитки російських нафтових компаній від систематичних атак українських безпілотників на нафтопереробні заводи (НПЗ) за підсумками 2025 року сягнули понад 1 трлн рублів (близько $12,9 млрд). Прямі руйнування інфраструктури, втрачений прибуток та непрямі видатки на страхування перетворили нафтогазову галузь РФ на зону критичного ризику.

До слова, нові супутникові знімки зафіксували масштаби руйнувань на Рязанському нафтопереробному заводі після удару безпілотників 15 травня. За даними аналітиків, виведено з ладу від 90 до 100% нафтопереробних потужностей підприємства.

Читайте також:

Теги: росія війна бізнес росіяни системи ППО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін втрачає контроль: ФСБ і «старе КГБ» готуються до битви за Росію
Путін втрачає контроль: ФСБ і «старе КГБ» готуються до битви за Росію
7 травня, 08:19
У Пермі зафіксували білий стовп диму після повторного вибуху
У Пермі стався новий вибух, масштаби пожежі зросли (відео)
30 квiтня, 07:51
З'їзд Соціалістичної патріотичної ліги молоді проводиться раз на п'ять років
Кім Чен Ин закликав молодь готуватися до війни в Україні на боці Росії
4 травня, 08:21
Стрибок цін на нафту допоміг Кремлю пригальмувати виснаження резервів
Росія отримала несподіваний бонус через війну навколо Ірану
6 травня, 16:28
Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік
«Був по вуха у боргах». ЗСУ на фронті ліквідували російського футбольного тренера
6 травня, 16:19
Росія не хоче завершувати війну на умовах, прийнятних для України, й фактично виставляє ультиматум – або капітуляція, або продовження бойових дій
Москва назвала тристоронні переговори безглуздими: Київ не хоче йти з Донбасу
7 травня, 20:30
Путін поспіхом провів парад у Москві
Путін провів найкоротший парад у житті
9 травня, 11:55
Російський безпілотник «Ланцет»
Ворог почав застосовувати нову тактику запуску «Ланцетів» – Флеш
18 травня, 08:29
Наслідки ракетного удару по багатоповерхівці у Києві 14 травня 2026 року
Загинули цілі родини: що відомо про вбитих ракетним ударом РФ у Києві 14 травня
15 травня, 18:01

Політика

Німеччина викликала російського посла через атаки на Київ та погрози дипломатам
Німеччина викликала російського посла через атаки на Київ та погрози дипломатам
Російський бізнес звернувся до Путіна через мільярдні збитки від атак БпЛА 
Російський бізнес звернувся до Путіна через мільярдні збитки від атак БпЛА 
Засідання Радбезу ООН через російський терор проти цивільних в Україні: оголошено дату
Засідання Радбезу ООН через російський терор проти цивільних в Україні: оголошено дату
США дозволили Польщі виробляти ракети для Patriot
США дозволили Польщі виробляти ракети для Patriot
Іран змусив США грати за своїми правилами – Financial Times
Іран змусив США грати за своїми правилами – Financial Times
ЄС розколовся через ідею прямих переговорів із Путіним
ЄС розколовся через ідею прямих переговорів із Путіним

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 18:06
Євросоюз назвав умову для призначення спецпредставника по Україні
Сьогодні, 17:37
Під час візиту до Києва у Тихановської в руках помітили фото невідомого чоловіка: ким він виявився (фото)
Сьогодні, 16:59
Держсекретар Радбезу Білорусі у Москві розповів про нове місце, «звідки готувався напад»
Сьогодні, 15:33
Кремль після чергових погроз розповів, що означають «системні» удари по Києву
Сьогодні, 15:15
Пориви вітру до 20 м/с: погода в Україні на 26 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua