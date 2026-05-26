Російський бізнес звернувся до Путіна через мільярдні збитки від атак БпЛА 

Російські бізнесмени попросили у Путіна зброю для захисту заводів від дронів

Представники великого російського бізнесу попросили у диктатора Володимира Путіна дозволити використовувати великокаліберну зброю та резервістів для охорони підприємств від атак безпілотників. Як пише «Главком», про це під час зустрічі з Путіним у Кремлі заявив глава Російського союзу промисловців і підприємців Олександр Шохін.

За словами Шохіна, російські підприємства вже самостійно займаються захистом своїх об’єктів, однак хочуть отримати більше можливостей для оборони.

«Деякі питання потребують врегулювання. Вони пов’язані з механізмами забезпечення озброєнням – не лише легкого озброєння калібру 7,62, а й більш великого. Це і різні системи РЕБ, і лазерні установки, і інші калібри», – заявив він.

Також російський бізнес просить закріпити резервістів за конкретними підприємствами для охорони об’єктів. Шохін поскаржився, що зараз резервістів постійно перекидають між різними завданнями.

«Часто буває, що ці резервісти сьогодні в одному місці, завтра – в іншому. Тільки вони починають охороняти об’єкт, як уже виникають нові завдання», – сказав він.

До слова, збитки російських нафтових компаній від систематичних атак українських безпілотників на нафтопереробні заводи (НПЗ) за підсумками 2025 року сягнули понад 1 трлн рублів (близько $12,9 млрд). Прямі руйнування інфраструктури, втрачений прибуток та непрямі видатки на страхування перетворили нафтогазову галузь РФ на зону критичного ризику.

До слова, нові супутникові знімки зафіксували масштаби руйнувань на Рязанському нафтопереробному заводі після удару безпілотників 15 травня. За даними аналітиків, виведено з ладу від 90 до 100% нафтопереробних потужностей підприємства.