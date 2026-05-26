Іран змусив США грати за своїми правилами – Financial Times

Єгор Голівець
Трамп опинився у пастці власної політики щодо Ірану
фото: EPA
Контроль над Ормузькою протокою дав Тегерану важелі тиску на Вашингтон і світову економіку

Іран отримав сильні переговорні позиції у діалозі зі США завдяки можливості контролювати Ормузьку протоку, через яку проходить значна частина світового нафтового експорту. На цьому тлі президент США Дональд Трамп ризикує погодитися на угоду, яку раніше сам би назвав невигідною. Головний оглядач відділу міжнародних відносин FT Гідеон Рахман зазначає, що саме Іран зараз веде переговори з позиції сили. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Financial Times.

Трамп і переговори з Іраном

«Найгірше в переговорах – показати, що ти дуже хочеш укласти угоду. Тоді інша сторона відчує твою слабкість і отримає перевагу. Найкраще – вести переговори з позиції сили, а головна сила – це важелі впливу», – пише Рахман, нагадуючи про книгу Трампа «Мистецтво укладання угод».

На думку автора, погрози Трампа «відкрити пекло» для Ірану виглядали непереконливо через небажання США втягуватися у нову масштабну війну на Близькому Сході.

Ормузька протока як ключовий важіль тиску

FT зазначає, що перекриття Ормузької протоки створило серйозний тиск на світову економіку та спровокувало зростання цін на енергоносії. Це, своєю чергою, почало впливати й на рейтинги самого Трампа у США.

Контури можливої угоди між США та Іраном

За даними видання, нині сторони обговорюють можливу угоду, за якою Іран погодиться не блокувати Ормузьку протоку та частково обмежити ядерну програму. Натомість Тегеран може отримати послаблення санкцій і доступ до заморожених активів.

Водночас питання запасів збагаченого урану залишається невирішеним. У матеріалі наголошується, що така перспектива викликає жорстку критику серед американських республіканців.

Республіканці та Ізраїль критикують можливі поступки

Сенатор Тед Круз заявив, що потенційна угода може стати «катастрофічною помилкою», оскільки Іран збереже можливість збагачувати уран і надалі контролювати Ормузьку протоку.

Голова комітету Сенату США з питань збройних сил Роджер Вікер заявив, що така домовленість «не варта навіть паперу, на якому написана».

Financial Times також зазначає, що в Ізраїлі дедалі більше побоюються сценарію, за якого іранський режим не лише збереже владу після конфлікту, а й отримає нові фінансові ресурси для відновлення ядерної програми та посилення свого впливу на Близькому Сході.

Колишній посол США в Ізраїлі Ден Шапіро заявив, що Іран уже продемонстрував здатність контролювати Ормузьку протоку, атакувати американські бази та витримувати удари США й Ізраїлю.

Іронія для Трампа та порівняння з угодою Обами

На думку Рахмана, головна іронія ситуації полягає в тому, що Трамп, який роками називав себе майстром укладання угод, тепер може погодитися на домовленість слабшу за ядерну угоду часів Барака Обами, яку сам раніше жорстко критикував.

Нагадаємо, що американські війська завдали «оборонних» ударів на півдні Ірану – вже під час чинного перемир'я і паралельно з переговорами про завершення війни. Цілями стали ракетні пускові майданчики та катери, які намагалися замінувати Ормузьку протоку.

Це вже не перший обмін вогнем під час формального перемир'я. На початку травня США вдарили по іранських портових об'єктах після того, як іранські сили атакували три американські есмінці ракетами, дронами та катерами під час проходження через Ормузьку протоку.

