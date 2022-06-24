Європа викрила брехню Кремля у «технічних проблемах» з постачання газу

Жоден європейський лідер не вірить заявам Росії

Євросоюз бачить винятково політичну складову у рішенні Кремля скоротити постачання газу. Про це федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у Брюсселі, де перебуває на саміті країни Євросоюзу.

За словами Шольца, «ніхто у Євросоюзу не вірить, що Росія скоротила постачання газу з технічних причин».

Канцлер запевнив, що Європа зараз йде шляхом координації газової політики. Шольц не став деталізувати майбутні альтернативні канали постачання блакитного палива для відмови від газу із Росії, але запевнив, що «багато країн Євросоюзу наполегливо працюють над цим».

Нагадаємо, у червні Росія скоротила постачання клієнтам в Італії, Німеччині, Франції та Австрії. У Кремлі заявили, що через технічні проблеми їй довелося обмежити пропускну спроможність «Північного потоку» по дну Балтійського моря.

Росіяни навіть відправили на ремонт до Канади газову турбіну, через яку, мовляв, і сталося скорочення постачання газу. Втім, посол України у Оттаві Юлія Ковалів звернулася до прем’єр-міністра країни Джастіна Трюдо із проханням не піддаватися на шантаж і брехню Росії (і не відправляти турбіну «Газпрому») – бо вона може у повному обсязі постачати газ у Євросоюз через українську газотранспортну систему.