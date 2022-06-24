Заступник Шольца став менше митися для економії російського газу

Німецька влада закликала співвітчизників приготуватися до повного відключення постачання газу з Росії

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек власним прикладом агітує співвітчизників економити російський газ. Про це політик, який займає і посаду міністра економіки та проблем зміни клімату, заявив у ефірі федерального телеканалу ZDF.

Він зазначив, що уже почав економити газ, який надходить до Німеччини з території Росії, значно скоротивши час прийняття душу.

Габек запропонував німцям низку заходів, які допоможуть зекономити блакитне паливо і зменшити залежність від російських енергоносіїв. Зокрема, віцеканцлер пропонує знизити опалення взимку хоча б на один градус, більше подорожувати потягами, а не літаками, а також провести гідравлічне балансування опалення, що також дозволить витрачати на обігрів помешкань менше газу.

Відповідаючи на питання телеведучої про можливість повного перекриття Володимиром Путіним газового крану, міністр економіки заявив: «Я б збрехав, якби сказав, що виключаю такий розвиток подій». Тож, наголосив Роберт Габек, кожен німець має приготуватися до суворої економії енергії.

Нагадаємо, раніше Габек заявив, що федеральний уряд планує перезапустити свої вугільні електростанції. Цей та інші екстрені заходи, до яких планує вдатися Берлін, потрібні для щоб зменшити споживання російського азу.

Також видання Spiegel дізналося про плани мінекономіки націоналізувати німецьку частину російського газопроводу «Північний потік-2». За інформацією видання, труби, відрізані від решті газогону, можуть бути використані для транспортування скрапленого газу із заводів, які побудують на півночі Німеччини, до східних та південних регіонів країни.