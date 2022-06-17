Європа почала використання зимових запасів газу – Bloomberg

Європейські сховища були заповнені приблизно на 52%

Скорочення поставок природного газу з Росії змушує європейські комунальні підприємства використовувати запаси, які зазвичай використовуються в пік зимового сезону. Про це пише Bloomberg.

Як свідчать дані Gas Infrastructure Europe, одна з останніх ознак того, що енергетична криза в регіоні загострюється, – те, що рівень сховищ впав цього тижня вперше з середини квітня, коли трейдери зазвичай починають поповнювати потужності.

«Станом на 14 червня європейські сховища були заповнені приблизно на 52%, а останні дані GIE свідчать про зниження на один відсотковий пункт», – пише агентство.

«Очевидно, що цього не повинно відбуватися в сезон закачувань», – сказав Уоррен Паттерсон, керівник відділу стратегії товарів ING Groep NV. «Це буде тривожним для ринку і, ймовірно, підтримуватиме ціни», – додав він.

Росія скоротила постачання клієнтам в Італії, Німеччині, Франції та Австрії. У Кремлі заявили, що через технічні проблеми їй довелося обмежити пропускну спроможність Північного потоку по дну Балтійського моря, але Німеччина назвала скорочення «політично мотивованим», спрямованим на підвищення цін.

Нагадаємо, що ЄС хоче качати газ з Ізраїлю, але є проблеми.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про початок укладання газопроводу дном Чорного моря. Також через вибух на американському заводі подорожчав газ у Європі.