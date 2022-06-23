Німеччина переходить на економію газу

Кроки планують запровадити до квітня 2024 року

Уряд Німеччини планує перезапустити свої вугільні електростанції, щоб зменшити споживання російського азу. Країна вживає й інших екстрених заходів, щоб зменшити свою залежність від російського газу. Про це заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, передає The Wall Street Journal.

Берлін оприлюднив ці заходи у відповідь на дії Росії. Так, минулого тижня країна-окупант значно скоротила постачання свого газу до Німеччини через «Північний потік», звинувативши країну в небажанні ремонтувати трубопровід. У німецькому уряді назвали такі дії політично вмотивованими.

За оцінками уряду Німеччини, країна імпортує приблизно 35% свого природного газу з росії проти 55% до широкомасштабної війни та використовує більшу його частину для опалення й виробництва. Минулого року виробництво електроенергії з використанням природного газу становило орієнтовно 15% від загального обсягу електроенергії в Німеччині, сказав Хабек.

Щоб прискорити зниження частки газу в енергобалансі та створити запаси до зими, Хабек анонсував низку кроків.

Так, уряд надасть комунальним підприємствам повноваження розширювати використання вугільних електростанцій. Це забезпечить Німеччині альтернативне джерело енергії, але водночас затримає зусилля країни щодо скорочення викидів вуглецю.

«Це гірко. Але в цій ситуації необхідно знизити споживання газу. До зими запаси мають бути заповнені. Це найвищий пріоритет», — пояснив міністр необхідність покладатися на вугілля.

Такі кроки планують запровадити до квітня 2024 року, коли уряд сподівається створити стійку альтернативу російському газу.

Пан Хабек також сказав, що уряд запровадить систему аукціонів, яка стимулюватиме промисловість до скорочення споживання. Але не уточнив, як вони працюватимуть.

Як раніше повідомлялося, Німеччина веде роботу задля досягнення незалежності від російського газу, будуючи термінали СПГ (скрапленого природного газу) і укладаючи нові контракти на постачання. Метою Німеччини має стати якнайшвидша зупинка імпорту газу через газопровід «Північний потік-1».

Нагадаємо, днями повідомлялося, що Німеччина вкладе мільярди в порятунок колишньої «дочки» «Газпрому». Розмір кредиту може становити від п’яти до десяти мільярдів євро.

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